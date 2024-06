Începe Street Food Festival

Primăria municipiului Galați informează că iubitorii de mâncare stradală și muzică live se pot bucura, în perioada 30 mai – 2 iunie 2024, de o nouă ediție Street Food Festival. Ediția din acest an a îndrăgitului eveniment va avea loc pe strada Domnească, zona Spicu, și, ca de fiecare dată, promite experiențe noi, combinând delicii din bucătăria internațională cu emoții muzicale produse pe scena special amenajată.

Zeci de food truck-uri vor aduce preparate și deserturi din diferite colțuri ale lumii, oferind o gamă variată de opțiuni pentru toate gusturile. Street Food Festival a devenit deja la Galați un loc de întâlnire pentru întreaga comunitate cu activități de relaxare și distracție pentru toate vârstele. Și copiii vor avea parte de o zonă special amenajată, cu activități interactive.

Programul Festivalului este de joi până duminică, între orele 12.00 și 23.00.

Programul concertelor:

Vineri, 31 mai

20:00 – Jurjak

21:30 – White Mahala

Sâmbătă, 1 iunie

20:45 – Amphitrio

21:30 – Mădălina Pavăl Orchestra

Duminică, 2 iunie

20:00 – Om la lună

21:30 – Moonlight Breakfast

Street Food Festival este un proiect Why Not Us & Flavours, susținut și cofinanțat de Primăria municipiului Galați.