Modificarea legii cetăţeniei

La camera decizionala, Camera Deputatilor: PL-x nr. 382/2024

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: https://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=21852

Azi aparu inregistrat proiectul.

Azi e termen de depunere amendamente.

Maine trebuie sa faca comisia raportul .

Maine este pe ordinea de zi a plenului ca sa il voteze.

Ce e in proiectul asta?

Nu mai trebuie sa ai domiciliul pe teritoriul Romaniei, nici inainte de obtinerea cetateniei si nici dupa.

Asa ca vor fi multi cetateni romani carora putin le pasa de Romania.

In plus, Romania va fi rampa de lansare ca sa se ajunga in alte state ale UE.

Astia multi de pe aici vom fi cu munca si carca ca sa mai tinem de statul asta, altii primesc doar hartia, ca sa poata sa intre in UE.

Mai mult, cine a renuntat de buna voie la cetatenia romana poate sa si-o ceara inapoi.

Adica daca te-ai lapadat de Romania si nu ai mai vrut sa fii roman, nu e bai, ca iti iei cetatenia inapoi cand ai chef.

Cetatenia romana este o optiune pe care poti sa ti-o exerciti cand ai chef. Nu ti-a placut sa fii roman, nu e bai, ai renuntat la ea. Crezi azi ca ai putea sa ai niste beneficii, nu e bai, o iei inapoi.

Stiti ce ziceati de 800.000 israelieni sa devina romani?

Eh, s-a introdus asta in proiectul asta.

Odata cu cetatenia romana, daca nu ai domiciliul in UE, dobandesti si dreptul de a cumpara terenuri in Romania.

Asa ca vor fi multi cetateni mai mult sau mai putin romani si cam atat. Romania e depopulata de romani, dar nu e bai, ca se colonizeaza.

Si cum au bagat-o pe repede inainte la vot, se pare ca este si o moneda de schimb cetatenia romana si Romania.

Contactati deputatii sa nu voteze acest proiect de lege!