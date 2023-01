Rectorul Georgescu a înfrânt de 12,5 milioane de lei !

În luna noiembrie a anului de greaţă 2022, conducerea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin rectorul ei, prof.univ.dr.ing. Puiu Georgescu, a vrut să facă o treabă mare, sperând că iuţeala de mână şi nebăgarea de seamă să funcţioneze pe final de an şi la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aşa cum a funcţionat în Senatul acestei înstituţii de stat.

Ce s-a întâmplat ? Păi moştenitorii proprietarilor fostului sediu al Primăriei Galaţi au rămas cu o hărăbaie de peste 3000 de metri pătraţi în cârcă, de prin 2016, când Primăria s-a mutat în noul sediu care a putut fi finalizat graţie sângelui pe care l-a avut în instalaţie primarul de atunci, Marius Stan.

Din acele vremuri, proprietarii tot încearcă să vândă clădirea de 3.000 de mp şi terenul aferent, dar fără succces, chiar dacă au coborât preţul de la 2,5 milioane de euro, până la 1,5 milioane de euro, aşa cum am văzut la un moment dat pe diverse siteuri de imobiliare.

Dar iată că s-a trezit rectorul Georgescu să spargă tiparele şi piaţa…parandarăturilor … politice şi, fără vreo analiză sau un studiu de fezabilitate, a determinat Senatul UDJ să emită o hotărâre pentru achiziţionarea acestui imobil (vezi facsimil), inutil procesului de învăţământ, din cauză că nu are încăperi pretabile unor săli de curs sau amfiteatre, compartimentarea fiind interzisă din cauza structurii clădirii.

Aşa că miercuri, 16 noiembrie 2022, rectorul s-a prezentat la minister pentru a obţine deblocarea unui credit bugetar de 12,5 milioane de lei (2,5 milioane de euro) pentru cheltuieli de capital, dar a primit un mare flit, chiar de la pesediştii lor, dar care nu au vrut să rişte vizite pe la DNA.

În acest mod, UDJ a scăpat de de alte vreo 50-60 de birouri inutile, deoarece are suficiente spaţii cu astfel de utilitate în chiar sediul central, situat fix vizavi de imobilul în discuţie. Desigur, acesta ar fi necesitat reparaţii, investiţii şi amenajări care s-ar fi ridicat ca cheltuieli, conform celor care se pricep, la alte circa 2,5 milioane de euro. Or, cu cinci milioane de euro se poate edifica o clădire utilă şi perfect funcţională, care să se învârtă după soare, nu alta.

