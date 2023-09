Știu că poate o să supăr pe mulţi, mai ales pe microbiști dar aia e. Deși am votat în Consiliul Local finanţare pentru Oţelul, pe viitor cred că trebuie să se descurce mai mult cu finanţare din privat.

Nu înțeleg de ce ne încăpățânăm să ne agățăm de trecutul glorios în fotbal. Pentru că suntem patrioți? Chiar nu înțeleg microbiștii că România pur și simplu e praf la fotbal? Cele mai tari echipe din țară sunt mai jos decât cele mai nasoale din restul Europei. Asta-i realitatea. Și n-avem ce face, degeaba ne strofocam și ne dăm cu fundul de pământ, nu avem nici capitalul necesar nici demografia, nici know-how-ul și cred că nici caracteristicile fizice generale, ca popor, să excelăm la fotbal. Aia e, nu poți fi bun la toate. Trebuie să ai și o anumită genetică pentru unele sporturi. Nu poți să fii un popor asiatic și să pretinzi să faci performanță în basketul profesionist, unde toți sunt înalți. Sunt curios dacă există un studiu în sensul ăsta dar am o bănuială că genetica cea mai bună pentru fotbal este cea hispanică, acolo e și demografia pentru așa ceva.

Și românii au know-how și fac performanță la alte chestii. Am fost foarte tari la tot felul de sporturi în decursul ultimilor 30 de ani:

E clar că suntem un popor ambițios, câteodată i se pune pata unuia dintr-un sat uitat de lume din deltă sau din altă parte și ăla sau aia nu se lasă până nu ajunge în vârf. Stăm mai bine la sporturi individuale decât la sporturi în echipă pentru că sunt mai puțin intensive din punct de vedere al capitalului – e mai ieftin să crești un campion la box decât o echipă de fotbal sau de rugby. Și nu avem nici școli. In plus, suntem mai firavi, așa e lumea în zona asta a Europei, dacă pentru fotbal trebuie să fii super legat, pentru scrimă sau tenis sau gimnastica e nevoie de fibra dar mai mult trebuie să fii atletic. Și o ducem ok și la sporturi explozive, precum tenis sau box, mai buni la sprinturi samd. Sigur există studii în sensul ăsta.