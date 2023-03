Băi, morţarilor – doctori, ăia cu stimulatoare cardiace nu aveau şi dinţi de aur ?!

Colegii de breaslă ai acestor hal de medici i-ar putea încadra pe jefuitorii de cadavre în oricare dintre următoarele categorii: lacomi, bolnavi patologic de averi risipite prin croaziere şi vacanţe exotice, bolnavi de averi fără număr, bolnavi de orice, chiar de a prescrie medicaţie care să inducă boli de inimă, bolnavi de jefuire de cadavre cu aparatură medicală în ele (chiar, dinţi din aur stomatologic nu aveau ?!), bolnavi de vile şi de lux, bolnavi de grup infracţional, bolnavi de SISTEM… Care SISTEM te face scăpat prin tărăgănarea anchetelor, până la prescrierea faptelor, căci atunci când ai organ de hoţ, inclusiv de la morţi, şi furi suficient de mult, încât să ştii tabla împarţirii cu sistemul judiciar, redevii uscat şi curat.

Venituri de un milion de euro pe an, DACĂ EŞTI DOCTOR

Scriu acest articol-alarmă, pentru a apăra tagma medicală în care există doctori bine pregătiţi profesional, bine plătiţi pentru ce fac, nu pentru că pretind foloase de la bolnavi datorită faptului că îşi exercită profesia pentru care sunt plătiţi bine. O să dau un exemplu: am fost pacientul doctorului Mihai Bojincă, şef al Secţiei Reumatologie a Spitalului „Cantacuzino” din Bucureşti. Am fost trimis aici pentru un „al doilea punct de vedere”, de către reumatologul Camelia MUTICĂ, de la Spitalul Militar „Aristide Serfioti” din Galaţi, în vederea unui tratament biologic. Cu acel prilej (era în 8 ianuarie 2018), i-am fost pacient conf. univ. dr. Mihai BOJINCĂ. Omul are o memorie fabuloasă: la vizitele zilnice, însoţit de o armată de rezidenţi, expunea fiecare caz în parte, în detaliu, inclusiv numele bolnavului, explicând evoluţia bolii în funcţie de vârsta pacientului şi de aparatura de investigare şi de medicaţia existente la acea vreme. OMUL nu accepta să fie UMILIT prin şpaga de la bolnavi. Am întrebat şi eu pe pacientul din rezerva în care am fost internat, despre „mersul” locului. Mi-a spus că el îi este pacient DOMNULUI DOCTOR de cinci ani de zile şi că nu acceptă nici un fel de „stimulente”. Eu zic: „Îi dăruiesc o carte de a mea şi pun acolo nişte bani”. Ăla zice: „Aruncă cu cartea după tine şi te dă şi afară din cabinet”. Ajuns acasă, mă uit pe declaraţia de avere a DOMNULUI DOCTOR MIHAI BOJINCĂ. În anul fiscal 2017 a declarat că a câştigat din conferenţieri internaţionale, la care a fost invitat, şi din salariile de la spital şi de la Universitate, puţin peste UN MILION DE EURO. Puteţi verifica.

238 de dispozitive manglite din cadavre, montate pe bolnavi pre-fabricaţi

La polul extrem de opus (doar polii lăcomiei şi nemerniciei au grad de comparaţie), se situează cazul care a făcut părul măcică unei întregi Europe. Conform surselor din spaţiul public, pe care se bazează cele ce voi afirma, Dan Tesloianu, medic sau doctor, şef al Laboratorului de Cardiologie Intervenţională din Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, a coordonat o reţea de medici din Iaşi, Piatra Neamţ şi Braşov, prin care 238 de dispozitive cardiace au fost extrase din cadavre şi montate, contra cost, pacienţilor dependenţi de o astfel de aparatură medicală. Adică, stimulatoare şi defibrilatoare cardiace, pe a căror ambalaje producătorii scriu clar ca vaca: DE UNICĂ FOLOSINŢĂ. Mai mult, aceşti criminali în serie îşi dădeau şi marfă la mână, „stimulând” afecţiunile cardio-vasculare ale pacienţilor prin medicaţie, pentru a-i face dependenţi de astfel de aparatură.

Din toată această crimă, justiţia a bâiguit că medicul Tesloianu trebuie reţinut 24 de ore, a emis nouă mandate de aducere, cinci persoane sunt urmărite penal, sunt percheziţionate clădiri din Iaşi, Piatra Neamţ şi din Braşov şi s-a pus sechestru asigurător pe mai multe bunuri. Mulţi bani…sute de mii de lei şi de euro, zeci de dolari, lire sterline, franci elveţieni şi alte monede, 19 telefoane mobile, 60 de memory stick-uri, 25 de stimulatoare/ defibrilatoare cardiace în stoc şi vreo 250 de DVD-uri…

Restul de avantaje a fost exportat în vacanţe exclusiviste, în croaziere de lux, adică în plăceri carnale şi efemere, ei cunoscând lumea ca nişte miniştri de externe, nu din lecturi.

Nici după moarte nu ne mai putem face bine, cu astfel de vii care umblă prin trupurile şi prin fiinţa noastră.