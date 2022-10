Casa Albă somează UE să facă plăţi regulate către Kiev pentru ca Zelensky să achite armamentul american luat în leasing

În afară de solicitarea stupidă a lui Zelensky ca Ucraina să intre în NATO ”în procedură rapidă”, astăzi a mai venit pe fluxul de ştiri o informaţie fabuloasă.

Potrivit Financial Times, Statele Unite a închiriat ”în leasing” o bună parte din armamentul folosit de regimul Zelensky. Iar acum administraţia Biden face presiuni mari la Bruxelles pentru ca Uniunea Europeană să deconteze la timp ”facturile” emise de Kiev. Adică să vireze lună de lună miliarde de euro, sub formă de ”granturi nerambursabile”, pentru ca Zelensky, la rândul său, să achite leasingul către Pentagon.

Cu alte cuvinte, Europa nu doar că plăteşte la preţ de caviar gazul băgat pe gât de americani (şi riscă o recesiune cruntă), dar decontează şi armamentul trimis peste ocean de generalii lui Biden. Este aproape ireal ce se întâmplă. O bătăie de joc şi o umilire fără precedent a europenilor, pe care nu i-a întrebat nimeni dacă vor să sărăcească, să îngheţe la iarnă şi să se implice direct în războiul generat şi întreţinut de Casa Albă.

Guvernul SUA cere Uniunii Europene să efectueze plăţi mai rapide.

Revista Financial Times spune că mai mulţi reprezentanţi guvernamentali de la Washington au sporit presiunile asupra oficialilor UE pentru a transfera bani către Kiev.

Premierul ucrainean Denys Shmyhal a transmis către UE că Kievul are nevoie de aproximativ 3,5 miliarde de euro în fiecare lună. În cadrul discuţiilor de la sediul ONU, oficialii americani au subliniat în faţa omologilor din UE că este necesar să sprijine financiar Ucraina ”atât timp cât ofensiva ucraineană din sudul ţării va avea succes”.

Colac peste pupăză, Ucraina ar putea pierde taxelor de tranzit ale gazului rusesc, ceea ce ar pune o presiune în plus, semnificativă, asupra bugetului de stat.

UE a promis Ucrainei injecţii financiare în valoare de 9 miliarde de euro, din care doar un miliard a fost plătit. Se aşteaptă ca alte cinci miliarde să curgă înainte de finele lunii septembrie, iar restul până la sfârşitul anului. Oficialii americani au transmis către oficialii UE că ar fi mai bine ”să acorde banii sub formă de granturi nerambursabile, decât sub formă de împrumuturi”.

Pe lângă costurile de război, Ucraina are nevoie de lichidităţi substanţiale, întrucât trebuie să plătească armele furnizate de SUA. La baza cooperării dintre Washington şi Kiev se află ”Legea privind împrumuturile şi leasingul 2022”. Aceasta corespunde unui acord similar pe care SUA l-a încheiat cu Marea Britanie şi Uniunea Sovietică în 1941.

Conform acordului, materialul de război, echipamentele şi combustibilul sunt doar împrumutate sau închiriate de către guvernul american şi ar trebui returnate după război. Deoarece echipamentul de război este de obicei deteriorat sau distrus, armele au adesea doar o valoare de fier vechi la sfârşitul războiului. Prin urmare, guvernul SUA este interesat ca Ucraina să fie în măsură să îşi îndeplinească la timp contractele de leasing.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Financial Times că plăţile vor trebui să fie efectuate în conformitate cu normele bugetare stricte ale UE pentru a exclude orice utilizare abuzivă a banilor. Un audit amănunţit a fost necesar înainte ca banii să poată fi plătiţi, a spus el. În legătură cu livrările de arme, mai mulţi membri ai Congresului SUA au cerut controale mai stricte. Ucraina se află pe locul 122 din 180 de ţări în ”Indicele de percepţie a corupţiei 2022” realizat de Transparency.