CNN: 4 iulie 2022, sărbătoare cu alură de doliu în SUA. Divizarea societăţii umbreşte Ziua Independenţei

Rareori americanii au fost atât de divizaţi cu privire la ceea ce reprezintă ţara lor ca la cea de-a 246-a aniversare a independenţei. În timp ce focurile de artificii roşii, albe şi albastre explodează în aer, din punct de vedere politic, America stă pe un butoi de pulbere.

Într-o analiză făcută de CNN, rezultă că o epocă partizană fracţionară pătrunde în mod incontestabil în vieţile tuturor cetăţenilor americani.

Dacă, aşa cum spunea Abraham Lincoln, o casă împărţită împotriva ei însăşi nu poate rezista, anii care vor urma ne anunţă şi mai multă dezordine naţională. Unitatea pentru care preşedintele Joe Biden a pledat în discursul său inaugural pare mai evazivă ca niciodată.

Atacul asupra Capitoliului şi decizia Curţii Supreme, impact major pentru americani

Democraţia americană luptă în continuare pentru supravieţuirea sa, în timp ce comisia selectivă a Camerei Reprezentanţilor care investighează atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA dezvăluie detalii tot mai înspăimântătoare despre încercarea lui Donald Trump de a fura alegerile din 2020. Între timp, fostul preşedinte este nerăbdător să lanseze o campanie în 2024, înrădăcinată în minciunile sale de fraudă electorală, care ar pune în evidenţă tendinţele sale tot mai autocratice.

Într-un alt exemplu de perturbare politică surprinzătoare, o Curte Supremă activistă, protejată în spatele unor garduri metalice înalte în camerele sale marmorate din Washington, tocmai a eliminat dreptul constituţional a milioane de femei de a face avort. Decizia validează o campanie de jumătate de secol a activiştilor conservatori, mulţi dintre ei având obiecţii morale sincere împotriva avortului, pe care îl echivalează cu uciderea unui copil nenăscut.

Având în vedere discordia politică care fierbe mult sub suprafaţa sărbătorilor naţionale de luni, nu este deloc surprinzător faptul că un procent uluitor de 85% dintre adulţii americani, într-un sondaj Associated Press-NORC publicat săptămâna trecută, au declarat că lucrurile în ţară se îndreaptă într-o direcţie greşită. Sondajul a oficializat ceea ce este evident: în ciuda tuturor avantajelor sale, a resurselor abundente, a prosperităţii comparative şi a istoriei de a lucra pentru a-şi perfecţiona democraţia, Statele Unite nu sunt o ţară care să se simtă în largul ei în momentul de faţă. Clişeul conform căruia America are în faţă cele mai bune zile ale sale devine tot mai greu de crezut.

Preţurile mari la alimente şi benzină produc neîncredere în clasa politică

Războiul din Ucraina scumpeşte facturile la alimente şi a dus benzina la preţuri record. Preşedinţia zbuciumată a lui Biden pare în pană de idei despre cum să ajute după ce a înrăutăţit potenţial situaţia prin pomparea a sute de milioane de dolari de cheltuieli în economie. Infracţiunile comise cu arme de foc în oraşe amintesc de un trecut mai violent, iar fiecare zi de luni aduce un bilanţ sumbru al împuşcăturilor în masă din weekend.

Liberalii care au visat cândva la un nou Franklin Roosevelt sunt nemulţumiţi de rezultatele monopolului lor îngust asupra puterii politice în Washingtonul lui Biden. În mod incredibil, ţara se străduieşte să producă suficient lapte praf pentru a-şi hrăni bebeluşii şi este nevoită să aducă cu avionul provizii de urgenţă din străinătate.

În unele regiuni, spectacolele care îi aduc pe americanii de toate convingerile unul lângă altul, este vorba despre spectacolele de artificii de 4 iulie, sunt atenuate de interdicţii impuse din cauza faptului că pământul este uscat ca un butoi de tablă din cauza încălzirii globale, o altă ameninţare care sfidează un consens politic pentru acţiune.

Aproape în fiecare zi, există o controversă sau o luptă politică care subliniază antagonismul dintre oraşele şi suburbiile americane mai moderate, mai diverse şi mai tolerante din punct de vedere social şi conservatorismul Americii rurale.

Mulţi lideri de ambele părţi ale culoarului accentuează diferenţele pentru a obţine avantaje politice, ceea ce nu face decât să sporească sentimentul de furie care străbate ţara. Liderii aleşi care încearcă să îi aducă împreună pe cei cu opinii divergente sunt o specie pe cale de dispariţie.

Din ce în ce mai mult, pentru cei care se gândesc la politică, fiecare parte a prăpastiei îl vede pe celălalt ca pe o ameninţare existenţialistă la adresa ideii lor de America – o schismă de percepţie demonstrată în special în ultimele săptămâni de lupta dintre susţinătorii şi oponenţii dreptului la avort.

Motivele care le-ar putea oferi speranţe americanilor

Aşadar, ce motive de speranţă există în această Zi a Independenţei? Biden insistă asupra faptului că lucrurile nu sunt atât de rele pe cât par, încercând să îndeplinească acea parte a îndatoririlor unui preşedinte care implică redresarea ţării.

„America este mai bine poziţionată pentru a conduce lumea decât am fost vreodată. Avem cea mai puternică economie din lume. Ratele noastre de inflaţie sunt mai mici decât ale altor naţiuni din lume”, a spus el, fiind totodată oarecum economic cu adevărul în ceea ce priveşte creşterea bruscă a inflaţiei, pe care a respins-o cândva.

Biden, desigur, are interesul de a prezenta lucrurile într-o lumină mai bună decât sunt, mai ales că se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, în care democraţii vor avea probabil de suferit de pe urma ratingului său de aprobare de sub 40 %.

Dar nu este numai întuneric. Biden a pilotat Statele Unite din adâncurile recesiunii pandemice. Preţurile ar putea fi ridicate şi consumând creşteri salariale, dar şomajul se situează în jurul minimelor din ultimii 50 de ani. Acest lucru ar putea amortiza impactul unei recesiuni de care mulţi experţi se tem că este pe drum.

Iar dacă majoritatea ţării care nu a vrut să vadă Roe anulat vrea un exemplu de transformare a unei înfrângeri demoralizatoare într-o eventuală victorie, se poate uita la anii de activism ai mişcării anti-avort pentru a vedea cum poate fi forjată schimbarea politică de generaţii de militanţi care rămân dedicaţi obiectivului. Pentru că, în acest 4 iulie, America încă mai are un sistem politic democratic care poate fi modelat de către popor. Cel puţin, deocamdată.