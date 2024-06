Balada splendorii

trezeşte zborul

ce L-ai pus

în ou

gânditul ou

al sufletului

norul

şi iată

cerul mic

şi cum

mă-nchide

abia aud

cum

Pasăre

mă chemi

deasupra apelor

acolo

îmi deschide!

îmi spui

ce nu văd

ce-i dincolo

de gânduri

în splendoare

şi te-nduri

şi-ncepe frumuseţea

şi ne doare

“poet creştin, născut la Targu-Jiu, în data de 22 iulie 1945. Îşi petrece copilăria şi adolescenţa la Piteşti. Vădeşte o inteligenţă precoce şi abilităţi artistice neobişnuite în literatură şi pictură. În 1968 îşi încheie studiile universitare la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucuresti. Aparţine acelui tip de homo universalis, cu o erudiţie temeinică şi neobişnuit de ramificată: matematici superioare, fizică atomică, chimie, anatomie, filozofie, istoria artei, literatură.

În liceu şi în facultate a trecut printr-o perioadă de răzvrătire, a contestat credinţa creştin-ortodoxă şi a „rătăcit” pe tărâmul filosofiei şi al religiilor orientale, ajungând totodată să trăiască o viaţă foarte dezordonată, sau, mai bine zis, decăzută. Experienta acestor ani de cautari dramatice este concentrata poetic in primul volum de versuri, Entropia (1970), care se bucura de o buna primire la noi si in strainatate. Cartea este un delir al deznadejdii.

În 1973 are un vis minunat care îl întoarce la Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos îi schimbă ireversibil existenţa. Părintele Dumitru Stăniloae, teologul iubirii dumnezeieşti, care a înţeles ca nimeni altul opera acestui poet al dragostei de Dumnezeu, considera convertirea lui Daniel Turcea o adevarată minune pe drumul Damascului. Mult timp poetul nu a mai putut scrie nimic. După o căutare îndelungă şi stăruitoare el găseşte în Părintele Arsenie Papacioc duhovnicul potrivit pentru căutările sale spirituale. De acum viaţa îi va fi o continuă înaintare în unirea cu Hristos.”

(din edituradoxologia.ro)

*

“tot ce atingi e din cuvinte”

Daniel Turcea