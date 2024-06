Încă o dată le explicam celor de la a şaptea că tropi sau procedeele artistice înseamnă schimbări în sensul cuvintelor, şi că folosirea lor conduce la literatură.

– Fără tropi – respectiv epitet, comparaţie, personificare, metaforă – am fi numai utilizatori ai limbii române de comunicare. Şi atât! Cu ei, sunteţi artişti sau pe cale de a deveni!…

Şi trecem în revistă procedeele artistice învăţate, cu exemplificări şi definiţii oficiale, dar şi pe înţelesul întregului popor.

La un moment dat, când un snop de mâini ridicate solicitau să rezolve problema celor doi termeni ai comparaţiei, desemnez o elevă dar, fiindcă îi uitasem numele, zic:

– Poftim, dumneata, aceasta USCATĂ din banca a doua!

O identificasem astfel, fiindcă era slăbuţă şi graţioasă. Ceilalţi au râs.

– Ce s-a întâmplat? i-am întrebat.

– I-aţi zis USCATA! mi-a explicat Bogdan, observând că sunt surprins de veselia lor. E porecla ei!

– Şi ăsta-i motiv de distracţie?!… Îi pot spune aşa pentru că o consider o colaboratoare a mea, ca şi pe voi, de altfel, şi, în anumite circumstanţe, comunicarea iese din rutină! Uite, spune, Roxana, dumneata, cum îmi spui mie când vorbeşti cu ceilalţi colegi sau cu persoane din familia ta?

Copila răspunde fără ezitare:

– Chelu’!

Evident, colegii ei sunt în extaz. Mulţi o felicită pe Roxana pentru spontaneitatea răspunsului ei.

– E o poantă bună, dom’ profesor! După răspunsul Roxanei, cred că aţi uitat ce aveţi de predat!

Ridic din umeri, aparent învins:

– Atunci o să vă solicit ca data viitoare să predaţi voi lecţia!

– Păi, noi habar n-avem despre ce lecţie să predăm!

– Ei, asta-i acum! Mie mi s-a părut că v-aţi referit la metaforă, care este inima comunicării artistice.

– Şi cum ne-am referit noi la metaforă? răsare o întrebare legitimă.

– O faceţi pe neştiutorii?!… Pentru că porecla este o formă de metaforă, o comparaţie din care dispare termenul cunoscut. Gândiţi-vă la aceasta şi data viitoare veniţi cu exemple şi cu argumente, dacă vreţi note mari. Gata, nu mai întindeţi vorba, că a sunat!…

Ora următoare a fost extrem de interesantă. Copiii au descoperit metafora în preajma lor, în numele echipelor de fotbal (Ceferiştii, Marinarii, Găzarii, Câinii, Galacticii, Extratereştrii, Cetăţenii etc.), dar şi în poeziile lui Eminescu, ale lui Alecsandrescu, ale lui Marin Sorescu…