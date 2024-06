GALA LADY LAWYER, ediţia a IX-a

Ne apropiem de unul dintre cele mai frumoase evenimente „out of the box” imaginate de Universul Juridic, unul regândit, dinamic, pasional şi emoţionant, construit în jurul unui titlu binecunoscut din portofoliul grupului – revista LADY LAWYER.

Data 11 iunie 2024

Locaţia Grand Hotel Bucharest, Sala Opera, etaj 2, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 4, sector 1, Bucureşti, ora 17:00

Grupul editorial UNIVERSUL JURIDIC, cu sprijinul partenerilor săi, INDACO SYSTEMS, No. 135, Schlumberger Sekt, Happy Forever by Andreea şi Tudor.Personal Tailor, continuă tradiţia evenimentelor dedicate doamnelor jurist, organizând în data de 11 iunie 2024, ora 17.00, o nouă ediţie, cea de-a IX-a, a GALEI LADY LAWYER,în ambianţa împrospătată a Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental) din Bucureşti, Sala Opera, etaj 2, ocazie cu care vom decerna şi noua serie a Premiilor LADY LAWYER, care răsplătesc periodic meritele şi performanţele Doamnelor din comunitatea juridică.

Vă oferim unul dintre cele mai frumoase evenimente „out of the box” imaginate de Universul Juridic, unul regândit, dinamic, pasional şi emoţionant, construit în jurul unui titlu binecunoscut din portofoliul grupului – Revista LADY LAWYER. Vorbim despre o publicaţie periodică unică în piaţa de profil, care se distinge printr-o propunere editorială ce rezonează încă din titlu: descoperirea „în mărime naturală” a celor mai consacrate şi/sau promiţătoare talente feminine din rândul juriştilor practicieni în varii profesii.

Paginile sunt dedicate doamnelor practicieni care au confirmat şi s-au afirmat în cariera lor ca avocat, ca notar, ca executor judecătoresc, ca practician în insolvenţă, ca mediator sau ca jurist în oficiile şi departamentele de profil din companiile active din România.

Revista devoalează poveştile de succes ale doamnelor şi domnişoarelor din comunitatea juridică din Bucureşti şi din ţară, multe neştiute, toate pasionante, etalând performanţele, iniţiativele şi opiniile tranşante ale celor mai respectate şi respectabile nume din profesiile juridice.

În noua ediţie a revistei, pe care o vom lansa în eveniment, vor fi prezentate date globale la zi despre structura şi dinamica implicării feminine în practica avocaţială, rolul doamnelor în leadership-ul din domeniul juridic, câteva dintre concluziile analizei globale „Femei, mediul de afaceri şi legislaţia 2023” (”Women, Business and the Law 2023”) a Băncii Mondiale, date relevante din raportul privind egalitatea de gen (Gender Equality Index 2023) pentru România, publicat de Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (European Institute for Gender Equality – EIGE), portrete ale primelor femei procuror civil şi militar din România, prima femeie judecător la Curtea Constituţională a României, prima femeie Procuror General, topul 20 al celor mai bune filme despre femei-avocat din ultimii 50 de ani ş.a.

Gala şi festivitatea de premiere vor fi transmisie live, liber, pe Portalul Premium www.universuljuridic.ro şi pe platforma Facebook, în pagina pe care o vom dedica evenimentului.

Structura evenimentului este următoarea:

17.00-17.30 – Welcome Champagne by Schlumberger Sekt, înregistrare oaspeţi

Moment muzical – Cvartetul CHROMATIC

17.30-17.40 – Cuvânt de întâmpinare

Cristian Pavel, Director de Dezvoltare, Grupul editorial Universul Juridic, Directorul publicaţiei Lady Lawyer

Varujan Vosganian *), Preşedinte interimar, Uniunea Scriitorilor din România

*) – sub rezerva confirmării

17.40-18.00 – Disertaţia invitatului special – Poet şi jurnalist Mihail Gălăţanu

Parfum de femeie în Dreptul românesc

18.00-18.10 – Prezentarea corifeilor generaţiei ‘90 de poeţi români care vor decerna premiile şi poemele cu autograf?Horia Gărbea, Lucian Vasilescu, Daniel Bănulescu, Mihail Gălăţanu)

18.10-18.30 – Moment artistic: When Violin Meets Guitar

Microrecital Natalia Pancec (vioară) şi Emilian Florentin Gheorghe (chitară)

18.30-19.45 – Sesiunea Premiilor Galei Lady Lawyer 2024 – decernări de plachete exclusive, gravate în piatră şi poeme recitate, dedicate individual

19.45-21.30 – Sesiune de fotografii, networking, cină festivă a la carte

Participarea fizică va fi posibilă exclusiv pe baza invitaţiei nominale sau a taxei de 500 lei + TVA.