Măcar pentru o zi

Automatism… aceleasi strazi strabatute zilnic, aceleasi reclame insirate pe ziduri. Reclame peste care ochiul trece fugar, aparent nebagate in seama, dar care ne patrund treptat in subconstient si ajungem sa nu mai stim de ce ne place o anumita bere sau o anumita ciocolata. Afise care, treptat, ne modeleaza gustul, dorintele, necesitatile. Devenim oameni goi ai orasului bombardat de reclama.

Imi imaginez ca am suficienta putere incat sa curat zidurile de reclame, sa oblig lumea la alegeri determinate de propriile experiente si nu de forta picamerului pe creier. Macar pentru o zi.