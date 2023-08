Monstruoasa coaliţie distruge mediul de afaceri, după ce a sifonat miliarde de lei

Anul trecut am făcut urticarie fiscală când s-a publicat ordonanţa 16, cea care a dat mediul de afaceri peste cap.

Am ajuns la camera de gardă plină de bube şi scărpinându-mă prin locuri vizibile şi invizibile.

Am suferit enorm de mult din cauza celor citite.

Lucruri fără sens, fără noimă, condiţionări greu de verificat şi de pus în practică, lipsa de asumare, lipsa de respect sau de interes pentru mediul de afaceri.

Anul acesta nu ştiu ce voi păţi, dar este mult mai grav şi deja simt că îmi sar minţile de atâta nedreptate!

Proiectul cu modificările fiscale a fost publicat şi nu credeam că voi citi ceva mai dificil, mai rău, mai oribil.

Nici nu am cuvinte să descriu cum arată sau ce conţine, dintr-un total de 60 de pagini pline de ură viscerală, nu rămâi cu altceva decât cu greaţă!

Tocmai în momentele astea când vedem cât de corupt este sistemul public?

Când instituţiile statului maltratează şi batjocoresc oameni nevoiaşi?

Când femeile nasc pe trotuar şi nu sunt primite în spital?

Când furturile din banii publici sunt din ce în ce mai lipsite de perdea?

Când funcţionarii publici au hrănit o MAFIE întreagă ani de zile? Când nimeni nu-şi asumă nimic?

Când toţi sunt “curaţi” ca lăcrimă şi neprihăniţi?

Când este încurajată nemunca? Noi de ce să muncim? Pentru ce? Să fure ei în linişte?

Cum să îmi practic profesia contabilă în continuare? Pentru cine? Ca să fure ei ce trudim noi?

Noi toţi, ăştia care îi ţinem în cârcă de ani de zile şi care cu obedienţa punem în practică toate mizeriile născocite de ei, guvernanţi şi legiuitori deopotrivă?

Noi cu ce-am greşit? Cine ne-a blestemat? Care este vina pentru care suntem blamaţi?

Pentru că nu este suficient că citesc emanaţiile “sus-puşilor”, mai trebuie să le pun în practică şi să le explic altora CUM să le pună în practică!

Cum să le explic antreprenorilor să nu-şi umfle cheltuielile, când este pedepsită grav profitabilitatea?

Cum să-i mai spun unui străin să facă afaceri aici, când „aici” s-a pornit jupuirea antreprenorilor?

Cum să-i explic cuiva care este spiritul legii, când textul ei este praf?

Cum să înţeleg sau să justific logica dintr-un act normativ, când totul este pe japca?

De ce să trăiesc şi să investesc în ţara asta furată, violată şi abuzata de către cei care ne conduc?

Sunt mâhnită, sunt deznădăjduită, sunt furioasă, sunt disperată, sunt îngrozită de ce va urma!