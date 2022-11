În marea ei democraţie, SUA nu doreşte să împartă puterea cu nimeni. Se vrea pe sine şefă, democraţind peste toată lumea cu forţa armelor financiare, biologice şi nucleare.

Un singur pas mai are până să-şi vadă visul cu ochii: să învingă Rusia. Apoi o va dezintegra şi îşi va revărsa cu generozitate din preaplinul său democratizator peste ruşi, pe care-i va lăsa în curul gol. Le va face un bine, zice ea, scutindu-i de grija propriilor bogăţii. Şi-i va scăpa în felul ăsta şi de oligarhii corupţi, asumându-şi ea însăşi riscul de a-şi agrava propria oligarhită.

Noi ţinem aproape, ajutând marea democraţie americană să triumfe peste cei care n-o doresc şi sperând la o mângâiere pe creştetul nostru de naţie umilă şi lipsită de conştiinţă. Cam atât căci, dacă prin absurd vom fi atacaţi de ruşi, vom fi ajutaţi exact cum este ajutată acum Ucraina, adică până n-o să mai rămână cărămidă peste cărămidă prin România şi nici n-o să mai aibă cine să pună cărămizile la loc. Pentru asta ne asumăm oficial statutul de slugi sinucigaşe şi, cu mândrie neghiobă, semnăm hârtii care ne transformă în ţinte sigure. Să batem şi noi un cui la zidirea satanismului în lume! O facem pentru copiii şi nepoţii noştri, care ne vor mulţumi, sunt sigură, pentru şansa ce le-am oferit-o de a deveni insectivori, transexuali şi transhumani.

Pact cu diavolul au făcut politicienii români, ca să le fie lor bine şi să fie „votaţi” în vecii vecilor indiferent ce vrea poporul. Pentru asta eu nu pot să-i consider „aleşi”; pentru mine nu-s decât o adunătură de scursuri ale României, al căror loc este la puşcărie, unde să stea închişi până la sfârşitul zilelor lor.