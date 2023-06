Pensionarea la 50 de ani, cu 9000 de euro pe lună pentru funcţionarii din UE, a fost aprobata!

În acest an, 340 de functionari se vor pensiona la 50 de ani cu o pensie de 9000 de euro pe lună! Da, ati citit corect!

Pentru a sprijini integrarea personalului nou de la noile state membre ale UE ( Polonia , Malta , Europa de Est ), funcţionarii din ţările membre (ca Belgia, Franţa, Germania …) vor primi din partea Europei aceasta oferta (= cadou pretios, putem spune de aur) doar ca să se pensioneze.

De ce şi cine plăteşte? Noi!

Ei voteaza legi, fără control şi-si atribuie ,,pensii de aur” cu impozitele noastre.

Tehnocraţii europeni beneficiaza de pensii de nababi….!!!!! Parlamentarii, care beneficiaza de regimuri speciale, nu primesc nici o treime din ceea ce ating acesti domni … Adica, Giovanni Buttarelli, care ocupa postul de Asistent Supervizor de protecţia datelor, va primi numai dupa 1 an si 11 luni de serviciu (in noiembrie 2010), o pensie de 1515 euro / luna. Echivalentul a ceea

ce se ,,ofera” , în medie, unui angajat francez din sectorul privat, după o carieră completă (40 ani).

Colegul său, Peter Hustinx, si-a văzut contractul reinnoit cu inca 5 ani . Acesta va avea dreptul la aproape 9000 euro pensie pe lună. E simplu, nimeni nu s-a decis sa-i ia la intrebari, deci e firesc ca profita. E ca şi cum pentru pensionarea lor, ei ar fi primit un cec în alb.

Multi alti tehnocraţi se bucura de acest privilegiu:

1. Roger Grass, grefier al Curţii de Justiţie , va primi 12500 euro pensie pe luna.

2. Pernilla Lindh, judecător la Tribunalul de Primă Instanţă, 12900 euro / luna.

3. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, avocat general, 14000 euro / luna.

Pentru ei, este jack-pot-ul mult visat. Fiind in funcţie de la mijlocul anilor 1990, sunt siguri de a ,,avea o carieră completă”,

prin urmare, de a obţine maximum de 70% din ultimul salariu. Nu numai ca pensiile lor ,,sparg plafoanele de pensionare”, dar pe deasupra pentru ei e suficient a lucra doar 15 ani şi jumătate (dintr-o viata de om) pentru a valida o cariera completa, în timp ce tu trebuie sa te omori la serviciu 40 de ani.

Confruntandu-se cu prăbuşirea sistemelor de pensii, tehnocraţii recomanda cariere mai lungi: de la 37,5 ani, la 40 de ani, la 41 ani (în 2012), la 42 (in 2020) etc. Dar pentru ei nu e nicio problemă, sunt suficienti doar 15,5 ani …

Iniţial, aceste pensii de nababi au fost rezervate doar membrilor Comisiei Europene, dar de-a lungul anilor, acestea au fost acordate si altor angajaţi. Acum e o armată care se bucura: judecători, magistraţi, grefieri, controlori, mediatori etc.

Dar, mai nasol, în acest caz, este că acestia nu contribuie nici cu o centime de euro la super- pensiile lor. Totul se plăteşte de catre contribuabili…

Noi cotizam toata viata şi la cea mai mică întârziere de plată ni se reaminteşte, urmeaza amenzi, penalităţi de întârziere la plată etc. …fara nicio mila. Ei sunt scutiti de toate acestea. Va puteti imagina? Chiar şi judecătorii Curţii de Conturi, care se presupune că verifica dacă cheltuielile Uniunii Europene sunt legale, beneficiaza de acest sistem şi nu plătesc nicio cotizatie.

In schimb ei nu uita ca trebuie sa joace rolul de ,, jandarmi ” la Bruxelles” şi continuă să dea lecţii de ortodoxie bugetara, desi au ambele mâini pana dincolo de coate în oala cu gem. La ora la care viitorul pensiilor noastre este serios compromis de violenţa crizei economice, oficialii europeni au, pe cheltuiala noastră, pensii de 12500 – 14000 euro / lună după doar 15 ani de carieră, fără măcar a contribui cu ceva pentru ea …

Acest lucru este pura provocare!

Scopul acestor randuri este de a alerta toti cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. Împreună putem crea o maree.

Nu există nicio îndoială că tehnocraţii din Europa continuă să se bucure pe cheltuiala noastră şi fara griji sau frica de astfel de pensii. S-a efectuat un studiu precis şi documentat despre aceste

pensii europene, studiu deja preluat de către mass-media.

