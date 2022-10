Schimburile agramate de amabilităţi între cei 53 de rectori care-l „apără cu pieptul gol” pe Sorin Cîmpeanu: „Am constatat cu toţii, că, s-a cam lăsat liniştea pe grupul nostru”

Jurnalista Emilia Şercan face publică lista rectorilor care au făcut ”front comun” în apărarea fostului ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, acuzat de plagiat.Demersul pro-Cîmpeanu a fost iniţiat de rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcaru.”Cum spuneam încă de ieri, Consiliul Naţional al Rectorilor a publicat joia trecută un comunicat de presă prin care apără cu pieptul gol dreptul dublului academician Sorin Cîmpeanu de a plagia şi de a-şi însuşi autoratul unei lucrări semnate anterior de alte persoane.CNR mai transmite în acel comunicat un mesaj la fel de important: presa nu are dreptul de a scrie despre impostura unor profesori sau politicieni! ??Acest mesaj a fost promovat iniţial într-un comunicat din 29 septembrie, la două zile după ce am publicat în exclusivitate faptul că dublul academician şi ministru al Educaţiei la acea dată Sorin Cîmpeanu a plagiat şi şi-a însuşit fraudulos 13 capitole dintr-un curs universitar.Aşa cum am spus încă de ieri, potrivit unor informaţii pe care le-am obţinut în exclusivitate, iniţiatorul jenantului comunicat de săptămâna trecută prin care i s-a luat apărarea lui Sorin Cîmpeanu este rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcaru.Spre deosebire de CNR-ul românesc, asociaţia universităţilor din Franţa îi cere lui Cîmpeanu demisia din fruntea Agenţiei Universitare a Francofoniei. Dar, na, altă perspectivă, alte valori, altă lume.Mai jos fac publice, tot în exclusivitate doar câteva dintre mesajele schimbate de o parte dintre rectorii din CNR pe tema ultimului comunicat, făcut public joi, dar şi lista de semnatari.

Ortografia, semnele de punctuaţie şi exprimarea respectă mesajele originale:Viorel Scripcaru: „Stimati Colegi,In ultima perioada de timp, am constatat cu totii, ca, s-a cam lăsat linistea pe grupul nostru CNR. In contextul ultimelor evenimente, cred că CNR ar trebui sa aiba o pozitie a noastră a tuturor, sub forma unui comunicat. Cum presedintele nostru nu ar avea puterea sa faca acest lucru acum, cred ca ar fi bine sa facem noi toti. Bineinteles cei care agreaza această idee. De aceea vă propun un text, cu care dacă veti fi de acord, am putea sa-l adoptăm ca un comunicat CNR. Va multumesc tuturor. Va trimit şi textul”.Dumitru Chirleşan (Universitatea din Piteşti): „De acord. Integritatea academică să fie totusi apreciată şi judecata de către mediul academic”.Viorel Jinga (UMF Bucureşti): „De acord cu textul comunicatului propus de colegul şi prietenul Viorel Scripcaru”.Valentin Popa (Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava): „Este un text bun! De acord!”

Leonard Azamfirei (UMF Tg. Mures): „De acord! Foarte bun textul!”

Paul Negruţ (Universitatea Emanuel din Oradea): „De acord cu textul de susţinere a Domnului Preşedinte CNR.”

Dan Marcel Iliescu (Universitatea Ovidius din Constanţa): „Absolut de acord cu propunerea”.

Sorin Cîmpeanu: „Vă mulţumesc tuturor, pentru iniţiativă şi pentru un nivel atât de ridicat de încredere! O încredere care mă obligă să susţin cel puţin la fel de mult ca până acum toate universităţile româneşti, în interesul primordial al studenţilor. Despre subiectul de azi, după cum am spus deja, solicitarea de clarificare am făcut-o chiar eu, încă de ieri. Comunicatul CNR votat astăzi va fi făcut public în cursul zilei de mâine. Mulţumesc încă odată şi aştept să ne revedem la Craiova”.

Violeta Ciucur (Universitatea Maritimă din Constanţa): „Multă sănătate, domnule Ministru. Toate vin, toate trec! Important este să nu lase răni.”

Cornel Căţoi (USAMV Cluj-Napoca): „Multă sănătate Domnului Ministru!”

Marilen Pirtea (Universitatea de Vest din Timişoara): „Sănătate Sorin! Si tuturor, dragi colegi! De acord”.

Mai jos găsiţi lista celor 53 de semnatari care au fost de acord cu comunicatul în varianta apărută joi şi pe care am reuşit să-i identific – dintr-o listă de 55 de rectori care au semnat acel comunicat. De remarcat că rectorii Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj şi Universităţii din Bucureşti nu au semnat comunicatul.

1. Viorel Scripcaru – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

2. Viorel Jinga – Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti

3. Dan Marcel Iliescu – Universitatea Ovidius din Constanţa

4. Valentin Popa – Universitate “Ştefan cel Mare” Suceava

5. Gerard Jităreanu – USAMV Iaşi

6. Ovidiu Puiu – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti

7. Dumitru Chirleşan – Universitatea din Piteşti

8. Leonard Azamfirei – Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

9. Cătălin Bălescu – Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

10. Cezar Spînu – Universitatea din Craiova11. Radu Văcăreanu – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

12. Ion Abrudan – Universitatea Transilvania din Braşov

13. Paul Negruţ – Universitatea Emanuel din Oradea

14. Tudorel Toader – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15. Dan Caşcaval – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

16. Nicolae Istudor – Academia de Studii Economice

17. Luminiţa Popescu – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Târgu-Jiu

18. Costel Negricea – Universitatea Româno-Americană

19. Liviu Lucaci – UNATC

20. Florin Pelin – Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

21. Violeta Ciucur – Universitatea Maritimă din Constanţa

22. Ion Pană – Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti

23. Daniel Mariş – Institutul Teologic Baptist din Bucureşti

24. Cornel Căţoi – USAMV Cluj-Napoca

25. George Daniel Papari – Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa

26. Sorin Crişan – Universitatea de Arte din Târgu Mureş

27. Puiu Lucian Georgescu – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

28. Alecu Toma – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa

29. Anca Buzoianu – UMF Cluj-Napoca

30. Vasile Ţopa – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

31. Dan Gheonea – UMF Craiova

32. Vasile Jucan – Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

33. Andi Puşcă – Universitatea Danubius din Galaţi

34. Ghiţă Bârsan – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu

35. Marius Şerbeszki – Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov

36. Daniel Pop – Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca

37. Cornel Bungău – Universitatea din Oradea

38. Ramona Lile – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

39. Mihai Adrian Hotca – Universitatea „Nicolae Titulescu”

40. Coralia Cotoraci – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

41. Tonk Marton – Universitatea Sapientia Cluj-Napoca

42. Marilen Pirtea – Universitatea de Vest din Timişoara

43. Giuliano Tevi – Universitatea Ecologică din Bucureşti

44. Carol Schnakovszky – Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

45. Radu Sorin Mihai – Universitatea din Petroşani

46. Diana Moş – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

47. Aurelian Bălăiţă – Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi

48. Mihnea Costoiu – Universitatea Politehnică din Bucureşti

49. Creţu Octavian – UMF Timişoara

50. Laura Gheorghiu – Universitatea Valahia din Târgovişte

51. Marian Moiceanu – Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”

52. Cosmin Alin Popescu USAMV Timişoara

53. Daniel Breaz – Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia

Mulţi dintre rectorii semnatari au fost acuzaţi în trecut de plagiat sau fraudă academică. Nu o să îi indic eu, vă las să îi descoperiţi singuri”, notează jurnalista pe Facebook.