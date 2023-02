ŢĂRĂNISTUL este şi CUSTODELE unui BUN de Patrimoniu…

Ştiu că sunt mulţi amatori în zona politicii româneşti, mulţi „profesionişti” doar cu numele, mulţi pierduţi din întâmplare pe câmpul destul de „mănos” al celor ce vor să cultive interesul naţiunii prin procedurile binecunoscute şi deja clasice ale politicii…

Faptul că se construiesc zilnic tot felul de „mişcări” politice, de partide şi partiduleţe cu tot felul de numiri, unele de-a dreptul hilare, nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să ne dea de gândit… Puţine au fost Construcţiile politice serioase, consolidate prin voinţe majore ale unor forţe sociale adevărate care au rezistat timpului, s-au impus în viaţa socială a ţării şi fac parte deja din patrimoniul nostru socio-politic, aureolate de faimă, rezultate în zona strategică a dezvoltării ţării şi, dincolo de toate, agreate de populaţia Statului.

PNŢCD-ul este Formaţiunea politică cu istorie strălucită la activ, cu activitate majoră, esenţială în construcţia Statului român modern, cu viziune şi credinţă dovedită în coagularea Neamului românesc, cu muncă dovedită de-a lungul ultimului secol în zona de fixare a Credinţei Neamului în jurul Bisericii Ortodoxe Române.

PNŢCD este deja un BUN de PATRIMONIU în zona politicii majore româneşti, este temelie de civilitate politică şi temelie de Şcoală politică în Statul Român.

Un astfel de Partid trebuie păstrat, cultivat şi ajutat să nu dispară chiar dacă timpurile îi sunt şi i-au fost potrivnice…

Să scoţi PNŢCD-ul din cultura politicii româneşti este la fel cum ai vrea să scoţi „IA” din peisajul portului nostru popular, să scoţi DOINA din sufletul Ţăranului român…

PNŢCD-ul este prima şi unica noastră Formă de construcţie politică prin care Ţăranul român, acest unic truditor al Neamului dintotdeauna a fost adus în zona de vârf a exprimării sale politice!

Mihalache a reuşit ce nimeni până la el n-a reuşit, l-a adus pe Ţăran, pe Măria Sa – Ţăranul român – în fruntea deciziei sociale a ţării, i-a aşezat pe cap cununa de drept a forţei sale sociale, făcându-l părtaş la decizia politică majoră a ţării.

Maniu a înţeles opera lui Mihalache şi împreună au desăvârşit sfânta lucrare!

O astfel de construcţie nu poate fi desfiinţată, chiar dacă, aşa cum observăm, toate partidele politice ale zilei o vor efectiv desfiinţată!

N-a reuşit el, P.C.R-ul, cu toată forţa lui de constrângere, cu toată armata lui de piţifelnici, cu toate puşcăriile lui odioase să-l desfiinţeze, şi reuşesc politrucii zilei?

Cum să-ţi desfiinţezi „zona de aur”, expresia politică fundamentală a Istoriei tale naţionale?

Cum să-l scoţi pe ţăranul român din singura construcţie politică ce l-a săltat în lumina marilor izbânzi?

Cine are acest meschin interes?

Faptul că în PNŢCD au fost introduse tot felul de elemente perturbatorii(de la gaşca sindicalistă a lui Ciorbea, la gaşca de incompetenţi ai domnului Constantinescu), cu misiune clară de distrugere a Partidului, este încă o dovadă că acest Partid continuă să deranjeze gulerele albe ale minciunii şi ale furtului de identitate naţională, dar, aşa cum observaţi, Partidul continuă să existe şi va exista atâta vreme cât va exista esenţa construcţiei sale politice, ţăranul român…

Am văzut că se ridică tot felul de cunoscători, de deontologi, de filosofi în zona politicii noastre actuale şi aruncă, fiecare după puterea lui, cu tot ce apucă în Conducerea actuală a PNŢCD, în ţărănişti…

Nimic nou sub Soare, aşa a fost încă de la fixarea bolşevicilor în conducerea ţării, după 1946…

Măi, copiii ploii, reţineţi şi băgaţi la cap, că voi şi cei ca voi, voi şi cei ce vă conduc pornirile, nu puteţi distruge un Bun de Patrimoniu al Societăţii româneşti, un imens Simbol şi o uriaşă construcţie politică pornită din Voinţa şi Credinţa unui Neam, pentru că aşa ceva nu se poate!

Prin tot felul de nenorociţi aţi introdus sute de procese prin toate instanţele româneşti, de toate gradele, doar-doar o să desfiinţaţi acest Partid, dar uitaţi cu toţii, că ceea ce a făcut Dumnezeu şi Neamul românesc, pentru că PNŢCD-ul este singura noastră construcţie politică în care creştinismul este liantul prin sfinţenie dintre Români, Ţară şi Cer, nu se poate desfiinţa prin voinţa unor mărunţi şi nemernici păcătoşi…

Sigur, este dreptul vostru să lătraţi şi chiar vă rog şi vă invit să lătraţi!

Lătraţi la Lună, la Stele, lătraţi în budoarele stăpânilor voştri de moment, lătraţi şi aruncaţi cu noroi în unica Instituţie politică ce-l are stăpân absolut pe Ţăranul român şi veţi sfârşi prin a vă face de râs, aşa cum sfârşesc toţi închinătorii la idoli, toţi purtătorii de minciună şi zavistie, toţi stricătorii de valori morale fundamentale ale acestui Neam…

Am făcut aceste necesare precizări pentru că se apropie timpul viitoarelor alegeri şi este bine să ştiţi cu cine vă luptaţi, pe cine vreţi să scoateţi din Istoria Neamului…

Pe de altă parte, nu este suficient să ne închinăm la sfintele chipuri ale lui Mihalache şi Maniu, este deja timpul să le oferim acestor mari luminaţi ai Neamului şi satisfacţia continuării OPEREI LOR…

Să ne adunăm, om cu om, să punem Credinţa în Dumnezeu, în Ţară şi în Neamul românesc mai presus de orice interes şi să reconstruim Forţa de încredere, temelia de demnitate a Partidului care ne reprezintă!

Nu uitaţi, dragi ţărănişti, că fiecare dintre noi, pe „teritoriul competenţei noastre de fiecare zi” suntem şi CUSTODELE acestui Bun naţional, acestui Bun de Patrimoniu, acestui Simbol de profundă cultură politică şi identitate naţională…

Această calitate ne obligă, mai mult ca oricând, la respect, omenie, cinste, putere de sacrificiu pentru izbânda ideilor ce l-au săltat pe românul necăjit în zona de vârf a deciziei propriei sale vieţi…

Dumnezeu să ne fie mereu alături!