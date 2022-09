Am urmărit funeraliile Reginei de la început, până la sfârşit, minut cu minut şi m-am simţit ca un copil fascinat de orele preferate de istorie sau de documentarele tv, dar şi ca un adult care, iată, poate să admire, în timp real, Eleganţa, Solemnitatea, Reverenţa şi Tradiţiile ceremoniilor monarhiei britanice.

Unele uniforme (atât de frumoase, impozante şi elegante) ale miilor de soldaţi prezenţi astăzi la datorie, datează chiar din secolul al XVII – lea, fapt ce denotă respectul şi admiraţia monarhiei britanice faţă de propriile tradiţii.

De asemenea, o mare parte din muzica ceremoniei de înmormântare a fost compusă de William Henry Harris, organist la capelă în perioada 1933-1961, cel care i-a predat, viitoarei regine, lecţii de pian pe vremea când era o mică prinţesă.

Mirtul din aranjamentul floral al coroanei funerare a fost reconstruit din buchetul de nuntă al Reginei.

Steagul care însoţea maşina funerară (în cadrul Castelului Windsor) este acelaşi steag de acum 70 ani de la Ceremonia de Încoronare a suveranei.

Loialii căţei Corgi, mult îndrăgiţi de Regină erau nelipsiţi de la Castelul Windsor.

Ca o concluzie personală, pot spune că am avut un oarecare regret că nu mă aflam azi la Londra alături de oamenii prezenţi să îi aducă un ultim omagiu Reginei. Însă, admiraţia mea pentru monarhia britanică şi monarhie, în general, va dăinui indiferent de loc şi timp…

We will never forget You, Your Majesty!