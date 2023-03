CAZUL OBREJA şi NEOMENIA medicului…

N-am căderea să vorbesc despre natura penală a pedepsei primită de Rudel Obreja. Nu cunosc speţa, nu ştiu încadrările juridice…

Ştiu că acest admirabil sportiv al ţării, campion cu multe săltări de drapel naţional pe toate culmile lumii sportive din ţările pe unde s-a luptat, a decedat la o vârstă la care alţii încep să-şi consolideze carierele personale.

Când am aflat comportamentul medicului din penitenciar, felul în care s-a purtat acest medic cu Rudel Obreja, când am acultat plânsul soţiei despre condiţiile absolut inumane în care a fost tratat un campion al României, o stare de revoltă m-a cuprins, o stare de neputinţă, de umilinţă şi josnicie, de blestem şi aprige înjurături, o stare despre care nu credeam că mai pot vorbi vreodată… Şi toată această stare de revoltă o transfer efectiv spre „doctorul român”, medicul acesta cel mai bine plătit de stat să se comporte, dincolo de meşteşugul profesional, ca un OM, ca un egal al celorlaţi membri din societatea asta păcătoasă… Veniţi din zona comunismului cu toate tarele dobândite acolo, cu şpăgile nelipsite şi nesimţite pe care le primesc inclusiv de la oamenii bolnavi în stare terminală, aceşti NEOAMENI ai zilei, se comportă cu neruşinată „politeţe” faţă de toţi cei ce le trec pragul, faţă de cei aflaţi întotdeauna într-o suferinţă.

Rudel Obreja l-a rugat pe acest medic NEOM din cadrul penitenciarului să-i ofere o şansă la tratamentul specific bolii incurabile de care suferea şi NEOMUL-Medic l-a tratat cu dispreţul binecunoscut al tuturor astfel de specimene…

Port în suflet o imensă revoltă faţă de aceşti NEOAMENI, care, n-au înţeles că, dincolo de profesionalismul lor ce poate fi excepţional, noi, bolnavii, mai aşteptăm de la ei şi o undă măruntă de empatie, de mângâiere, de milă creştinească, de vorbă bună, întăritoare şi constructoare de speranţă în bucuria zilei de mâine!

Am mai văzut recent întru-un spital din Bucureşti, nu-i dau numele, un medic de acest gen, un astfel de NEOM, o creatură cocoşată la suflet, un IMPORTANT dintre ăştia care nu se mai pot controla în zona unei civilităţi acceptabile…

Rudel Obreja a plecat acolo unde ne vom duce toţi, pentru el, pentru Familia lui, dezonoarea la care a fost supus nu mai poate fi îndreptată de nimeni, altfel spus, Rudel Obreja a scăpat de lumea asta ticăloasă cu medici Neoameni, cu medici ce continuă să se creadă locţiitorii lui Dumnezeu pe pământ, dar pentru noi, noi ăştia rămaşi pe aici să ne continuăm vieţile, cum rămâne domnilor „medici-neoameni”?

Voi, când vă reveniţi ? Când nu veţi mai condiţiona actul medical ne nenorocita şpagă?

Când înţelegeţi temeliile meseriei(apropierea de suferindu-l tratat) pe care o practicaţi?

Am apreciat întotdeauna OMUL, indiferent de profesia practicată, Omul din OM, Omenia care face din Om singurul animal domestic civilizat!

Am fost în Spania într-o clinică de specialitate. Respectul, căldura umană, preţuirea suferinţei, iată ce am salutat acolo…

De ce, peste tot în Europa, doctorul are alt comportament, iar în România nu trece dicolo de mărunta mojicie a unui „ins important”?

Se pare că, la noi, la români, medicul, aşa ,în general, nu a reuşit încă să treacă bariera spre Omenia de care vorbea cu atâta empatie Hipocrate în celebrul său jurământ! Doamne, şi când te gândeşti că au trecut 2460 de ani, şi noi tot aşteptăm un pic de omenie de la medicul nostru, încă NEOM…

Drum lin spre lumină, Rudel Obreja! Ai murit prea tânăr şi „cazul” vieţii tale m-a emoţionat cumplit!

N.A.

Le ce iertare medicilor care ies din calapodul descris de mine mai sus, ştiu să rămână OAMENI, dincolo de profesionalismul care-i caracterizează! Mai sunt şi astfel de OAMENI!

Faţă de aceştia din urmă, fac mereu o reverenţă în plus!