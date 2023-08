O femeie de etnie minoritar-persecutată naște pe trotuar la Urziceni, că n-a fost primită în spital. Un fleac. Au ciuruit-o.

O femeie moare în chinuri la Botoșani, de probleme obstetrico-ginecologice, după ce a urlat o noapte întreagă de durere și nimeni din spital n-a băgat-o în seamă. Un fleac. Au omorît-o. Avea trei copii acasă.

O femeie e operată de hernie abdominală la Tîrgu Jiu, cînd de fapt ea era însărcinată în luna a noua. Un fleac. Niște profesioniști. Hernie, sarcină luna a noua, tot cam aia. Tot o umflătură. Ne mai încurcăm acuma în amănunte…

O femeie însărcinată în nouă luni e plimbată în București între spitale o zi întreagă cu ruptură de aortă. În mod previzibil, copilul moare. În mod la fel de previzibil, moare și mama. Un fleac. Doi morți. Are țara de unde. România lucrului bine făcut.

O adolescentă din București e momită la Piatra Neamț de un momitor, la fel de adolescent, care îi dă droguri, profită sexual de ea și o face praf. Fata moare în urma unei hemoragii masive. Da, acolo jos, unde se profită în general sexual. Nimic grav. Doar o fată moartă în floarea tinereții. România lucrului bine făcut. Pas cu pas, moarte cu moarte.

O adolescentă își omoară cea mai bună prietenă la Mangalia, tot adolescentă și ea, o tranșează o pune în valiză și o ascunde sub o bancă. Nimic grav. Doar un copil mort. România normalității necesare.

În Craiova, un adolescent înscris la școala de poliție își înjunghie în parc fosta iubită pe care o întîlnește plimbîndu-se cu noul ei prieten. Tatăl criminalului, și el tot polițist. Fata moare. Prietenul ei în comă. Poliția Română în acțiune. România lucrului bine făcut.

Un adolescent rupt de drogat omoară cu o mașină puternică doi tineri în Vama Veche și rănește grav alți trei sau patru, spulberîndu-i practic de pe șosea. Unul este rupt în asemenea hal de impact încît trupul zace într-un șanț iar picioarele în șanțul celălalt (nu vreți să vedeți pozele, sînt cutremurătoare). Poliția îl oprise pe șofer de două ori în acea noapte, îl găsise fără RCA și cu droguri în mașină și totuși îi dăduse drumul în ambele cazuri, testîndu-l doar de consum de alcool. Un fleac. România educată. Din nou Poliția Română în acțiune. Pas cu pas.

Un tînăr în Sîntimbru, jud. Alba, spulberă cu mașina un grup de tineri de pe șosea, tot noaptea. Trei tineri mor pe loc. Șoferul tînăr nu era drogat, era “doar” beat. Programul “România educată” continuă neabătut. De data asta Poliția nu are nici o vină. Doar de data asta.

În Brăila, o femeie care conducea drogată dă cu mașina peste un copil de trei ani și îl omoară. Deja a devenit un fapt banal. România normalității la cap.

În Botoșani – ce le pune, dom’le, ăstora în apă acolo la Botoșani? – o tînără mamă de 23 de ani se urcă la balconul unui hotel cu cei doi copii mici ai săi, unul de doi ani și celălalt de trei ani, și-i aruncă de la etajul întîi direct în cap. Era supi pe soțul ei, suferea profund emoții profunde de supărare profundă. Un fleac: și-a aruncat copiii de la balcon. Direct în cap. Evident că respectivii copii au murit, că doar nu erau din oțel inoxidabil. Mare lucru, doi copii morți. Are țara de unde. E generoasă, încă mai are copii de sacrificat. România lucrului bine făcut.

La Crevedia, jud. Dîmbovița, în marginea Bucureștiului, o stație clandestină GPL explodează, zice-se din cauza faptului că cel care manevra transferul dintr-o cisternă într-un rezervor subteran fuma, iar furtunul de mutat gazul dintr-o parte într-alta s-a desprins și, ce să vezi, gazul a ajuns la țigara aprinsă. Indiferent de cauză, urmează o explozie intensă, ard oameni pe stradă. Vin pompierii la fața locului, încearcă să stingă cisterna în flăcări. Alte două explozii și mai cutremurătoare distrug totul în jur. Aproape 50 de răniți, cei mai mulți dintre ei din rîndul pompierilor, care spun unii că n-ar fi avut ce să caute acolo, trebuia să lase gazul să bubuie, așa sînt procedurile, nu te bagi în apropierea cisternei ce stă să explodeze. Cei mai mulți dintre ei cu arsuri de gradul III pe tot corpul. Deja doi morți. Vor muri cu siguranță și alții, sînt arși pe părți oribil de mari de corp. Nu vreți să vedeți filmele care circulă în social media cu răniții tratați pe marginea drumului. Peisaj apocaliptic. Un fleac. România lucrului bine făcut.

Am uitat ceva? S-a mai întîmplat ceva în ultimul timp în țara asta? A, da. Un fapt minor. România nu mai are nici o instituție de învățămînt superior în Top 1000 Shanghai. Ete fleoșc. Ne mai încurcăm în amănunte. România educată, două mandate de împliniri mărețe. Am făcut workshopuri și planuri de acțiune în Powerpoint, am fraierit fraierii, ce ne mai trebuie și rezultate?

Noroc că, la schimb, marele artist la fel de minoritar Gheboasa rezolvă el problema educației deficitare și prezintă la vestitul festival meritocratic Untold un program valorico-educativo-ideologic plin de expletive și de conținuturi explicit sexuale, inclusiv încurajare de consum de droguri. Nu că ar fi avut nevoie micuții de vreun fel de încurajări, fiind bine știut că Untold este o mare academie de tras pe nas în mod colectivo-tefelist. Un fleac. Niște drogați. Niște deontologi. Niște morali de-ăia portocalii, necesari. Educație. Civism. Rezist, rezist. Rezistență pe bază de tras pe nas, evident.

A, că veni vorba de colectiv. De la Colectiv au trecut opt ani de zile și încă nu avem construit nici un spital de mare arși. Un fleac. România lucrului bine făcut. România educată. A trebuit să moară oameni ca să treacă opt ani să nu facă nimeni nimic. Pas cu pas. V-ați fi așteptat la altceva? După atîtea concedii epuizante și plimbări prin toată lumea, după atîtea medalii primite de la statul german, cînd să mai construim și spitale? Sînteți prea exigenți, aveți așteptări exagerate.

Cine e de vină? Cum cine? Mai întrebi? Nenorociții. Nasoii. Corupții. Mereu aceiași. Ciuma roșie. Corupțea ucide. Dragnea la pușcărie. Puie Monta. Ghinion.

Evident, concluzia este una optimistă. O știți deja. Românii merită tot ce e mai bun. Karma. Beți încet, căci conține meritocrație. Pas cu pas. Trăim o pe-re-oa-dă de împliniri mărețe.

Ah, ce-mi place de voi. Ah, ce vă mai meritați soarta. Ah, ce ghinion.