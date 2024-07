O lume de nebuni…

Mergeți electric, sortați gunoiul, puneți-vă un pulover și încălziți doar până la 19°, optimizați-vă kilometrajul cu mașina, mergeți pe jos pentru climă… Dar de ce trebuie să economisim pentru comunitate în timp ce:

– Jocurile Olimpice de iarnă au avut loc la Beijing pe zăpadă artificială.

– În Franța, stațiunile de schi luminează pârtiile până la miezul nopții pentru ca “cei care se trezesc târziu” să schieze noaptea.

– Lufthansa efectuează 8.000 de zboruri „goale” pentru a-și menține sloturile.

– Cele mai multe dintre marile meciuri de fotbal au loc seara sub reflectoare mega consumatoare!

– Cele 8 noi și gigantice stadioane de fotbal alese pentru a găzdui Cupa Mondială din Qatar sunt dotate cu aer condiționat (într-un deșert! )

– Sute de camioane circulă pentru a ne aduce fructe și legume din Spania, Turcia…, în timp ce produsele regionale ajung la gunoi.

– Cea mai mare navă din lume: Wonder of the Seas va transporta 7.000 de pasageri, 2.300 de membri ai echipajului și va traversa mările.

– În lume circulă aproximativ 3500 de nave portacontainere și fiecare consumă 280.000 de litri de combustibil la 1000 km.

– Miliardarii își oferă călătorii în spațiu la prețuri „astronomice”.

– Și… Între timp, „PENTRU BINELE ECOLOGIEI” vom interzice conducerea unei mașini diesel sau pe benzină puțin veche celor care nu își permit să schimbe mașina și care trebuie să o folosească pentru a merge la serviciu și asta pentru a reduce încălzirea globală cu 1°! Pe cine luați voi la mișto?”

citat Maleno Montagnani