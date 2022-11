Firmele trebuie sa modifice vectorul fiscal pana pe 15 ianuarie 2023 daca vor sa treaca la plata impozitului pe profit

O firma fara salariati, neplatitoare de TVA, cod CAEN 8020 (ACTIVITATI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURIZARE), plateste 3% impozit pe venit. Trebuie sa treaca la impozit de 16% din 2023? Ce variante are sa nu treaca la impozit de 16%? Acest cod CAEN e exceptat cumva?

Nu, codul CAEN nu este exceptat de la aplicarea regulilor generale privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, astfel cum au fost ele modificate prin OG 16/2022.

Astfel, singura varianta de a ramane platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor si incepand cu 01.01.2023 este sa asigurati minim o norma intreaga de 8 ore (dintr-unul sau mai multe contracte individuale de munca), astfel cum rezulta din conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. g) cu aplicabilitate din 01.01.2023.

In caz contrar aveti obligatia sa modificati vectorul fiscal pana pe 15.01.2023 in sensul trecerii la impozitul pe profit.