Relaţia dintre firme şi bănci = dictatură bancară

Cum este relaţia firma proprie şi banca la care aveţi contul deschis ? Mie mi se pare ostilă şi fără o relaţie de parteneriat, exact cum este relaţia statului român cu firmele din România . Exemplu: cont persoană fizică comision administrare lunar 2 lei , transfer între conturi la aceeaşi bancă comision zero , retragere de la orice bancomat comision zero , cont firmă comision lunar 20 LEI , transfer între conturi la aceeaşi bancă 2 lei , între alte bănci 2+10 lei , retragere de la orice bancomat 0,5% comision plus 10 până la 30 lei , pentru cei care avem POS comisionul băncii 1,2% din orice încasare ( indiferent că este 100 lei ( 1,2 lei ) sau 10000 lei ( 120 lei comisionul băncii) . Aceasta cu valoarea comisionului în procente din încasări este dictatură bancară . Eu am 20 % din încasări cu un adaos de 1,5 % şi media totală este 3,8 % din total încasări, multe trebuie să le încasăm cu POS ( clienţii spun că au doar card) altfel pierd clientul . Cum procedăm să ajungem la un echilbru normal al acestor costuri enorme ? Care autorităţi trebuie să sesizăm şi să discutăm aceste detalii ?