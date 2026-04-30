http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1058 - 30.04.2026

Cum? Tehnno-aberantul Georgescu, premier tehnocrat?!

Acum că ne-am liniștit, că Pesedoiu (Predoiu pentru prieteni) controlează și Justiția și Internele (adică serviciile cele mai minunate căci au informații despre celelalte servicii) și că PSD e AUR putem să discutăm de domnul nostru Nicușor Dan și cât de catastrofal este începutul lui de mandat? Sau încă mai credeți că joacă șah din ăla cosmic și că cei care îndrăznim să spunem că e praf suntem ultimii proști?
Plua înțelegere la servicii, Vlase(PSD) continuă să fie tartor și SRI-ul continuă să fie fără șef civil, justiția e mai pulbere decât a fost și România Onestă e cel mult un subiect de caterincă. Singurul lucru remarcabil făcut de Nicușor Dan este să îl umanizeze un pic pe Iohannis.
Și am putea să zicem ceva și despre cât de catastrofă e și Fritz la conducerea USR-ului? Să nu uităm că USR-ul a votat disciplinat toate nenorocirile PSD-ului dar cea mai importantă poziție pe care o avea USR-ul – avocatul poporului a fost blocată de PSD. Da, tot doamna Weber e avocatul poporului.
Și să nu uit asta. Cea mai bună mișcare, cred eu, pentru Bolojan (Bolojan nu Penesedeul) și USR sunt să forțeze un guvern PSDAUR cu tehnosonatul Georgescu premier.
Valeriu Nicolae 30 - aprilie - 2026

http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Politrucii noștri a

Nu vă mai amăgiți. Noi, cei care vrem o țară ...

Series: «Union of B

«Element» Acrylic on canvas 50.5 × 50.5 cm 2026 The series was born from ...

Basarabia își salv

Felicitări președintei noastre Maia Sandu și domnului director al SIS, ...

O replică regală!

Replica serii a venit de la Regele Charles, aseară, la ...

PSD vrea un stat cap

Eu cred că ipoteza lui Sebastian Lazaroiu despre moțiunea anunțată ...