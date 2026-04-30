Cum? Tehnno-aberantul Georgescu, premier tehnocrat?!

Acum că ne-am liniștit, că Pesedoiu (Predoiu pentru prieteni) controlează și Justiția și Internele (adică serviciile cele mai minunate căci au informații despre celelalte servicii) și că PSD e AUR putem să discutăm de domnul nostru Nicușor Dan și cât de catastrofal este începutul lui de mandat? Sau încă mai credeți că joacă șah din ăla cosmic și că cei care îndrăznim să spunem că e praf suntem ultimii proști?

Plua înțelegere la servicii, Vlase(PSD) continuă să fie tartor și SRI-ul continuă să fie fără șef civil, justiția e mai pulbere decât a fost și România Onestă e cel mult un subiect de caterincă. Singurul lucru remarcabil făcut de Nicușor Dan este să îl umanizeze un pic pe Iohannis.

Și am putea să zicem ceva și despre cât de catastrofă e și Fritz la conducerea USR-ului? Să nu uităm că USR-ul a votat disciplinat toate nenorocirile PSD-ului dar cea mai importantă poziție pe care o avea USR-ul – avocatul poporului a fost blocată de PSD. Da, tot doamna Weber e avocatul poporului.