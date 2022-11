Pensiile vor fi mărite de la 1 ianuarie 2023 până la valoarea de 15%. Este un procent pe care Partidul Naţional Liberal, prin premierul Nicolae Ciucă, l-a susţinut, asemenea Preşedintelui României, Klaus Iohannis. Veniturile tuturor pensionarilor este firesc să crească în mod egal cu inflaţia de anul acesta. Şi, într-adevăr, nu pot plăti pensionarii costurile crizelor suprapuse cu care ce confruntăm!

De altfel, cea mai mare parte a activităţii guvernului din acest an a fost concentrată pe sprijinirea categoriilor vulnerabile de români, în paralel cu asigurarea unei subvenţii esenţiale la preţurile electricităţii şi gazelor naturale pentru toţi consumatorii casnici. Prin ordonanţa de urgenţă recent adoptată în domeniul energiei, reuşim să susţinem instituţiile publice, IMM-urile, dar şi marii consumatori, prin preţuri plafonate. Este un efort bugetar major pe care România îl face, pentru a-i proteja pe români şi pentru a ne proteja economia naţională.

Niciodată în istoria noastră recentă nu ne-am mai confruntat cu asemenea provocări, aşa cum se întâmplă în prezent. Pandemia a fost un eveniment şocant, care ne-a surprins şi pentru care am luat măsuri odată cu întreaga planetă, pe măsură ce aflam mai multe detalii despre virus. Astăzi, cu războiul de la graniţele noastre, cu criza preţurilor la energie şi cu un nivel al inflaţiei pe care nu l-am mai cunoscut de decenii, avem în faţă o situaţie extrem de complexă, în faţa căreia acest guvern, constituit printr-o largă majoritate – de nevoie, nu „de drag“ politic, i-a făcut bine faţă.

În vreme ce multe dintre statele europene se îndreaptă spre recesiune, în cazul României, în ciuda contextului exploziv din punct de vedere economic şi în ciuda războiului din Ucraina, aceasta va înregistra în 2022 o creştere de 4.6% a economiei, iar în 2023 toate instituţiile financiare mondiale confirmă că, deşi va încetini uşor, tot vom rămâne într-un scenariu de creştere. Această realitate şi reuşită, dublată de încrederea tot mai mare a investitorilor străini în România, ne dau motive să nu fim foarte pesimişti în legătură cu anul viitor. Mai mult, Banca Naţională a României confirmă, la rândul său, că inflaţia se va mai domoli în 2023 şi nu va mai atinge asemenea cifre precum în ultimele luni.

În perioadele complicate, profeţii apocalipselor se înmulţesc şi încearcă să capitalizeze electoral, deşi nu au nici soluţii şi nici bune intenţii, de pe urma nemulţumirii legitime a oamenilor. În această guvernare am reuşit, în ciuda tuturor previziunilor, să oferim României şansa de a vedea cu limpezime lumina de la capătul furtunii. Iar pentru aceasta a fost nevoie de stabilitate politică şi de multă înţelepciune. Cred că aceste rezultate bune sunt mai importante azi decât orgoliile principalelor partide din coaliţia de guvernare. Mai avem încă multe probleme de rezolvat urgent pentru a intra într-o nefastă logică electorală şi a ne lăsa atraşi în dispute cu ochii pe sondajele de opinie.

Orice poză de moment în sondaje, astăzi, nu are o relevanţă prea mare pentru 2024. Iar în cadrul alegerilor de peste doi ani, oamenii se vor uita la rezultate, la propria bunăstare şi la proiectele pe care am reuşit să le implementăm pentru a le face o viaţă mai bună.