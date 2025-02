Just. Și mai presus de asta, înfricoșător!

Președintele ales nu va putea iniția procedura de amendare a Constituției dacă nu are propunere prealabilă din partea Guvernului. Acest fapt este, întrucâtva, liniștitor. În plus, proiectul de revizuire are nevoie de votul a 2/3 din Senat și 2/3 din Cameră, dacă acestea votează separat. Sau de 3/4 din camerele reunite, dacă acestea votează împreună.