A înnebunit lupul din HoReCa autohtonă!

Am citit și apoi am făcut poză, să mă creadă lumea: un sejur de 4 nopți pentru Revelion la un hotel de 4 stele regim all inclusive costă la Poiana Brașov…8.500 lei/persoană. Adică 1.700 euro net. Adică la fel cât o excursie de 10 zile în China, cu avion, ghid, bagaj de cală și mic dejun.

La trei stele, prețul este de doar 7.000 lei/persoană, adică 1.400 euro, cât un circuit de doar 7 nopți pe ruta București – Beijing – Shanghai.