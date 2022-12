Bucătăreasa Gina Bradea – cetăţean de onoare al judeţului Galaţi

Marţi. 29 noiembrie 2022 au fost două evenimente oareşicum aşişderea. În timp ce Regele Charles al lll-lea o premia la castelul Windsor pe Emma Răducanu, jucătoarea de tenis cu origini româneşti, cu titlul „Membru al Ordinului Imperiului Britanic” , la sediul C.J. Galaţi, don Costello Întâiul, îi acorda titlul de cetăţean de onoare gospodinei Gina Bradea.

Între cele două, este o oareşicare similitudine.

Emma a câştigat US Open 2021 iar Gina „a pus Galaţiul pe harta mondială a gastronomiei”.

Forehandul Emmei este exact la fel de corect şi precis ca şi sărmaluţele în foi de varză, viţă, tei sau potbal.

Nu ştiu dacă studenţii de la IMG Academy studiază tehnica Emmei, dar cică cei de la Auguste Escoffier School of Culinary Arts, în primul an învaţă doar procedeul de conservare prin afumare a cârnaţilor – metoda descoperită de celebra bucătareasă Gina Bradea.

Aşa cum se vede în poza capturată de pe FB, la premierea de la castelul Windsor, Emma Răducan poartă o rochie cu mâneca scurtă, ceea ce înseamnă că acolo era o temperatură prietenoasă.

La Castelul Judeţean – 24 grade celsius.

„Ar trebui şi noi să ne obişnuim să facem un minim de efort de economisire. Sigur că orice economisire a consumului duce la economisirea cheltuielilor bugetului propriu”. A spus Virgil Popescu, Ministrul Energiei.

Bineînţeles că EL, ministrul, dădea indicaţii populimii pentru economisirea bugetului.

Când e vorba de bugetul judeţului, cei aleşi nu se zgârcesc şi stau la 24 de grade.

Nu sunten noi de vină ca i-am votat. Ei sunt de vină că ne mint.

Domnilor consilieri de la judeţ, dacă tot vă place la căldură, de ce vara porniţi aparatele de aer condiţionat şi staţi chiar şi în pauza de muncă la 18 grade?