Minunata lume nouă, varianta Ursula

La ora 08:49, la uşa garsonierei lui Mircea s-au auzit puternice bătăi, însoţite de somaţia

„Deschideţi, Poliţia Termică!”

Buimac, Mircea a deschis uşa şi o echipă năvăleşte, în micuţul hol, cu nişte aparate de măsură.

– Şeful echipei: „Domnule, situaţia de aici este exact cum am depistat cu camera termică din maşina noastră de patrulă, respectiv, aveţi 21 de grade C în casă. Pe lângă asta, v-am găsit şi în pantaloni scurţi!”

– Mircea: ” Dar, Domnule, îmi pregăteam micul dejun. Mi-am fiert nişte spaghete. Este normal să se încălzească puţin casa, de la abur, ştiţi?

– Şeful echipei: „Gătiţi cu gaz!?”

– Mircea: „Jur că-l urăsc pe Putin! Spaghetele au fost fierte cu metan european din butelie. Provine din ferme europene, de la oi şi vaci hrănite cu furaj european, la standarde UE.”

– Şeful echipei: „Spaghetele sunt cu făină de greieri!?”

Mircea: „Bineînţeles, nici nu aş putea concepe altfel.”

– Şeful echipei: „Aveţi steagul Ucrainei deasupra patului!?”

– Mircea: „Da, să trăiţi! Îl am brodat şi pe prosoapele de bucătărie, inclusiv pe cele de la baie!”

– Seful echipei: „În regulă. Veţi primi doar un avertisment. Când mai gătiţi, deschideţi geamul, să mai intre nişte frig în casă, altfel se face prea cald şi riscaţi amendă. O zi bună!”