Inflaţie de pseudo-rectori-iepurași la universitatea de stat la stat!

Alegerile pentru postul de rector al UGAL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati au facut deliciul publicului prin modul de abordare al primilor doi candidati: rectorul in functie Lucian Puiu Georgescu, avand toate aturile si, aparent, toata suflarea din UGAL de partea sa, bine motivata, pe ultima suta de metri, cu salarii de merit si titluri universitare si contra-candidatul sau, Catalin Fetecau, aparent fara nicio sansa. In cursa a doua, unul dintre dintre candidati, Marian Barbu a inteles, ca este mai comod, sa se foloesasca de imaginea impecabila a SIE si in mai multe randuri, a lasat sa se creada, ca este ofiter SIE si are sprijnul unor colegi, in aceasta intreprindere. Ambele variante sunt cu risc neasumat, mai ales ca in ecuatie a intervenit si Viorel Manzu, fost decan al Facultatii de Calculatoare si rector UGAL in doua randuri.

La scandalul penibil din UGAL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati, toata lumea fierbe la 90 de grade, la fel ca unghiul drept. Dupa ce, fostul rector Lucian Puiu Georgescu s-a retras din cursa 2, cand se contura o singura candidtura, cea a lui Catalin Fetecau, in cateva zile s-a produs o inflatie de candidati. Pe 5 aprilie 2024, la orele14, s-a încheiat depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Dacă, la alegerile cu rezultat nevalidat de ministrul Ligia Deca, din decembrie 2023, s-au înfruntat, în condiţiile deja ştiute, doar doi candidaţi, prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu şi prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, acum, s-au înscris în cursă nu mai puţin de şase persoane, neutre si caline, dar indatorate rectorului PLG.