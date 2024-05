Persoana fizică versus puncţionar public in faţa legii – o speţă cu iz de mare abuz

Probabil vă amintiți ziua de 29 februarie, zi în care, în curtea DGASPC Galați, două angajate au tras de copilul familiei Bineață fără milă, ca de un elastic. Eu am filmat și evident, am deranjat.

Deși am făcut solicitări, am depus plângeri, nici în ziua de astăzi, la 2 luni de la faptă (pentru că e o faptă și are un nume: 𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢

), eu, jurnalist sau cetățean, nu contează, nu știu dacă acele angajate sunt cercetate disciplinar sau penal.