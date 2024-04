„Să iei hotărâri e ceva ce seamănă cu sportul: ai nevoie de antrenament.” – Dominique Loreau

În urma unui apel de scriere proiecte pentru comunitate, la inițiativa Fundației Comunitare Galați, am constituit grupul de inițiativă LICURICII și ne-am propus activități educative și relaxante pentru timp liber, unite generic sub titlul JOC ȘI CULOARE,/ SĂNĂTATE PRIN MIȘCARE. E proiectul meu de suflet, scris după 30 de ani de experiență didactică ca învățător titular la Liceul Pedagogic din Galați. L-am scris pentru copii și este despre copii, pentru că am conștientizat că fericirea, cea pe care o căutăm mereu cu toții, este mai mult decât o rutină cvasiobligatorie ori un angajament social prefabricat după standardele modernității, ba chiar fericirea există în mici bucurii, în simplitate. Doar de noi depinde să ne păstrăm existența fericită și să nu derapăm în monotonie, în plafonare, în derizoriu!

Fiind mereu în mijlocul copiilor, mici și mari, îndrumând practica pedagogică, am văzut că în ultimul timp tot mai mulți copii nu mai știu să se joace, preferând mediul online în loc de dialogul viu, în aer liber, în mijlocul copiilor. Nevoia lor de atenție, de comunicare și de joacă e tot mai stringentă și îmi propun să o activez prin activități ludice, jocuri de echipă, coordonate de oameni potriviți din punct de vedere psiho-profesional. Invitația la joacă și mișcare e deschisă copiilor cu vârste cuprinse între 6-11 ani, între care și minim 5 copii cu nevoi speciale. Nevoia de joacă este tot mai acută, având în vedere că unii copii nu mai știu să se joace, preferând eroii imaginari sau jocurile pe calculator.

Practic, acest proiect a fost pilotat anul trecut la școală, cu implicarea elevilor de clasa a IV-a A din cadrul Colegiului Național ,,Costache Negri” Galați. Beneficiarii direcți sunt copiii, iar selecția acestora se face ținând seamă și de cele mai relevante 4 inteligențele multiple: competențe lingvistice, matematice, practic-aplicative și naturaliste.

Printre obiectivele propuse amintim: stimularea comunicării și a abilităților socio-emoționale, prin participarea copiilor la jocuri de cunoaștere (inter)personală desfășurate în spații deschise, prietenoase, pe timpul verii; dezvoltarea unor relații armonioase între copii, prin crearea climatului optim și identificarea celor mai eficiente căi de acțiune, în timpul vacanței mari; ameliorarea relației școală-familie-comunitate prin implicarea agenților educației, profesori, părinți, în activități ludice, de educație pentru sănătate, ecologie și antreprenoriat.

