Birocraţie de cosmar pentru firme prin noua lege a lui Ciolacu: „Fiecare entitate care emite facturi fiscale trebuie sa desemneze o persoana care sa transmita toate facturile in sistemul e-factura de la ANAF”

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii prevede o crestere semnificativa a birocratiei pentru firmele romanesti. Legea a intrat in vigoare pe 30 octombrie, dupa ce a fost promulgata de presedintele tarii.

Conform legii, pana la 1 ianuarie 2024 fiecare entitate care emite facturi fiscale trebuie sa desemneze o persoana care sa se ocupe de facturare si deasemenea sa aiba responsabilitatea transmiterii lor in sistemul e-factura de la ANAF.

„De la 1 ianuarie 2024 exista obligatia sa transmita facturile emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii impozabile in Romania, efectuate in relatia B2B, in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura indiferent daca destinatarii sunt sau nu inregistrati in Registrul RO e-Factura. Facturile se transmit in sistemul RO e-Factura in termen de cinci zile lucratoare de la data emiterii”, se arata in lege.

Amenzi consistente se vor aplica dupa 1 aprilie 2024 daca firmele cu respecta aceste prevederi, respectiv de la 5.000 la 10.000 lei pentru marii contribuabili / de la 2.500 la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii / de la 1.000 la 2.500 lei pentru contribuabilii mici si pentru cei nerezidenti.

De asemenea, de la 1 iulie 2024, o persoana impozabila stabilita in Romania, care primeste si inregistreaza o factura traditionala, emisa pe hartie sau prin alte variante electronice de operatori economici stabiliti in Romania, adica ce nu a fost emisa electronic (in format e-factura), se sanctioneaza cu o amenda egala cu TVA-ul inscris in factura.

Persoanele desemnate de firme sa se ocupe cu aceasta procedura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa detina/achizitioneze certificat digital calificat (www.Certsign.ro, www.transsped.ro, etc)

– sa se inregistreze prin formularele D152 la ANAF

– sa foloseasca un program online de facturare (www.fgo.ro, www.oblio.eu, smartbill.ro)

Conform datelor ONRC, in Romania sunt inregistrate peste 1,1 milioane de firme.