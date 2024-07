Medicamente/suplimente și alimente care pot da un test FALS POZITIV pentru consum de substanţe ilicite.

Ca urmare a Ordonanței de Urgență Guvernamentală (OUG) 84/2024, care nu mai permite refuzul testării antidrog cu teste rapide și păstrarea permisului până la aflarea rezultatelor analizelor de sânge, în vederea stabilirii consumului de droguri, dorim să atragem atenția pacienților în legătură cu unele medicamente/suplimente și alimente care pot da un test FALS POZITIV pentru consum de substanțe ilicite.

⚠️Atenție!!! Toate medicamentele contraindicate conducătorilor de vehicule sunt inscrpționate pe cutie cu un triunghi echilateral, cu vârful în sus, de culoare albă, cu laturile de culoare roșie şi cu lungimea de 10 mm şi grosimea de 1,5 mm, având în centru un semn de exclamare de culoare neagră, triunghi încadrat într-un pătrat de culoare albă, cu latura de 15 mm.

❗️Printre acestea se numără cele care conțin substanța activă CODEINĂ, simplă (codeină fosfat 15mg, care se eliberează doar cu prescripție medicală specială TAB III) sau în combinație cu alte substanțe active, în medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală (OTC):

💊Aspaco

💊Caffetin

💊Codamin P

💊Fasconal

💊Ibuvalen Duo

💊Nurofen Plus

💊Solpadeine comprimate

💊Solpadeine Extra comprimate efervescente

❗️De asemenea, medicamentele care conțin PSEUDOEFEDRINĂ (cele destinate tratării simptomelor de răceală și gripă) pot da un rezultat fals pozitiv pentru consumul de amfetamine. Cele mai comune medicamente care conțin această substanță sunt:

💊Bioflu/ Bioflu Plus

💊Advil/Ibusinus/Modafen/Nurofen/Paduden – Răceală și Gripă

💊Ibugrip Plus

💊Ibuvalen Flu

💊Larofen Plus

💊Parasinus/Parasinus Penta

💊Prosinus

💊Tedolfen

❗️Rareori, consumul de IBUPROFEN simplu poate duce la testarea pozitivă.

❗️Este important de știut că suplimentele cu ulei de cannabis sau cele cu cânepă pot da rezultat fals pozitiv pentru consum de cannabis.

În ceea ce privește alimentele, consumul unei cantități mari de mac, dar și băuturile de tip apă tonică (Schwepps tonic, Evervess), pot duce la pozitivarea testului rapid antidrog.

📌Recomandarea noastră este să consultați prospectele tuturor medicamentelor pe care le consumați, la secțiunea „Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor” înainte de administrare sau de a evita condusul, în cazul în care substanțele medicamentoase pot afecta starea de vigilență. De asemenea, vă puteți adresa medicilor sau farmaciștilor pentru informații legate de capacitatea de a conduce în cazul administrării oricărui medicament.