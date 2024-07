Newsletter pe Legale #199

Hello hello!

⚖️ juridic

🚓Poliția Română poate să dea amenzi în baza probei video. Probele video pot să vină de la polițiști sau șoferi. Polițiștii vor putea să folosească, pentru a da amenzi, și camerele pe care le vedem pe stradă pentru monitorizarea traficului.

Dacă acum refuzi DrugTest și vrei la IML, tot îți suspendă permisul.

📃Bonurile trebuie să conțină cod QR. Codul QR va cuprinde: data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal. Măsura intră în vigoare peste 2 ani, în 2026.

📌Prețurile la RCA rămân plafonate până la 30 septembrie 2024. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care tarifele de primă maxime ale RCA-urilor vor rămâne plafonate până la 30 septembrie 2024.

⚕️Persoanele neasigurate vor avea dreptul la servicii gratuite pentru depistarea cancerului. Astfel, dacă ai suspiciunea că ai avea cancer vei putea merge la medicul de familie să ceri o trimitere, după termenul de intrare în vigoare.

💊Se înființează centre de dezintoxicare pentru dependenții de droguri. Legea prevede înființarea a 8 centre în toată țara, câte unul în fiecare regiune. În forma sa curentă, legea se concentrează exclusiv pe aspectele organizatorice și financiare ale acestor centre, fără a detalia alte aspecte legate de cum se vor desfășura mai exact acțiunile în aceste centre.

📃Cetățenia germană e mai ușor de obținut. Perioadele de ședere obligatorii pentru obținerea cetățeniei s-au redus, de la 8 ani la 5 ani. Pentru copiii născuți în Germania din părinți străini, cerința de rezidență legală a unui părinte a fost de asemenea redusă de la 8 la 5 ani.

💳Rovinieta se poate plăti pe ghiseul.ro. Deși multe dintre plățile de pe ghiseul.ro pot fi efectuate și fără să ai cont, pentru a plăti Rovinieta trebuie să ai cont.

⚖️În SUA, Curtea Supremă a slăbit semnificativ vineri puterea agențiilor federale de a aproba reglementări, într-o decizie majoră care ar putea avea implicații ample pentru mediu, sănătatea publică și locul de muncă.

⚽NFL trebuie să plătească peste 4,7 miliarde de dolari pentru încălcări ale legislației antitrust legate de un pachet care permitea fanilor să urmărească meciuri în afara piețelor lor locale, dar îi obliga să cumpere acces la un pachet de meciuri pentru a face acest lucru.

⚖️Știi țeapa cu sunatul de la bancă? Doar că nu suna o doamnă de la bancă… Păi, în Brașov s-au efectuat aproape 60 de percheziții.

🌿 Brazilia devine cea mai mare țară din lume care dezincriminează posesia de marijuana și pot avea până la 40 de grame.

🕵️ interesante

🧴Universitatea Birmingham a analizat 17 dintre cele mai utilizate substanțe care nu se descompun natural. Rezultatul? 15 dintre cele 17 substanțe au capacitate semnificativă de absorbție și pot pătrunde în sânge, prin contactul cu pielea. Uniunea Europeană vrea de mai mult timp ca unele dintre aceste substanțe să fie interzise.

🚲Un interviu cu un ciclist care călătorește 10.000 de km de la Amsterdam la Shanghai. El a traversat Germania, Austria, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia, Iran, Uzbekistan și alte țări pentru a ajunge la granița chineză.

📃Microsoft a dezvăluit că hackerii ruși au accesat mai multe e-mailuri ale clienților decât se știa anterior, inclusiv cele ale conducerii de nivel înalt și ale agențiilor guvernamentale.

🍪49% dintre companiile la nivel global încă depind în mare măsură de cookie-urile terțe. Industriile de călătorii, tehnologie, sectorul public și serviciile financiare sunt cele mai dependente.

🐄Danemarca a devenit prima țară care a stabilit o taxă pe emisiile de CO2 ale animalelor de fermă.

🧠Două echipe de oameni de știință au publicat trei lucrări care oferă o descriere detaliată a sistemului de eliminare a memoriilor din creier. Cercetarea lor sugerează că în timpul somnului, undele electrice lente împing lichidul din jurul celulelor din adâncul creierului către suprafața sa, unde este absorbit în fluxul sanguin.

📃Cum funcționează de fapt memoria cache pe care tot o ștergi ca să mai obții puțin spațiu liber.

📃Structurile ciudate cu aspect de oglindă au apărut iar în SUA.

📃Aparent companiile postează anunțuri false de angajare.

🍷 Merită paharul ăla de vin? Aparent alcoolul este mai riscant decât s-a crezut.

☕ Cum și-a devalorizat Starbucks propriul său brand.

💰 Fără bacșiș: un influencer a început un război și nu vrea să mai lase bacșiș.

🚗 Nu-ți permiți un Bugatti? E ok, ce ai zice de un ceas cu motor V16?

🛒 e-commerce

🚗Gigantul petrolier Aramco cumpără o participație de 10% din asociația Renault-Geely, care deține și uzinele Dacia din România.

👟Nike și-a ajustat previziunile pentru întregul an, anticipând o scădere a vânzărilor cu 10% în acest trimestru din cauza vânzărilor slabe din China și a tendințelor globale, ceea ce a dus la o scădere de 11% a acțiunilor după închiderea tranzacțiilor.

🟡Amazon s-a alăturat săptămâna aceasta grupului de elită al companiilor cu o capitalizare de piață ce depășește 2 trilioane de dolari, consolidându-și poziția printre cele mai valoroase corporații din lume.

🟡Amazon vrea să creeze un competitor direct pentru Temu și Shein. Ai ghicit, direct din China vor veni toate produsele.

🤖Reddit a încheiat recent un parteneriat cu OpenAI, ceea ce înseamnă că ChatGPT (și alte instrumente alimentate de acesta) ar putea răspunde la întrebări despre branduri bazându-se pe răspunsuri populare de pe Reddit.

📃Scrollul continuu la rezultatele căutării Google, care a fost introdus inițial în octombrie 2021, a fost eliminat din rezultatele căutării pe desktop și va fi eliminat din rezultatele pe mobil în lunile următoare.

🧠Walmart bagă într-un final prețuri electronice la rafturi. Vorba aia, când a băgat Mega Image acum câțiva ani buni, a râs lumea de el.

💰Google vine cu noi instrumente care-ți permit să urmărești prețurile în search.

🤳 social media

📍Noua funcție a Pinterest permite utilizatorilor să partajeze videoclipuri dinamice ale boardurilor preferate pe alte platforme sociale.

▶️Youtube testează vizualizarea picture-in-picture pentru Shorts și menționarea canalelor în comentarii.

📱Meta introduce Broadcast Channels și pentru Facebook.

🎵Tiktok Shop lansează ceva similar cu Amazon Prime day.

🗨️Ce se întâmplă cu influencerii care nu mai fac bani?

☑️Ce se întâmplă când faci un site cu 1 milion de checkbox-uri care se activează pentru toată lumea și după postezi asta pe Tiktok?

🎵GenZ crede mai mult în Tiktok decât pare.

📹 YouTube domină piața de streaming.

▶️Patreon introduce mai multe tool-uri pentru creatori, care le permite să atragă abonați gratis – chat live, countdown pentru content now și posibilitatea fanilor de a plăti pentru contentul din trecut fără să se aboneze.

💸 Twitter a aplicat în SUA pentru o licență de transfer de bani, că Elon vrea să o transforme într-un super app. A mai încercat și Facebook asta și nu a mers.

🎶 Spotify și streamingul făcut de o inteligență artificială.

🎲 Aparent jocurile pe Netflix nu merg așa bine cum se așteptau.

📱Vin noi tipuri de reclame în Facebook Messenger.

📝 Să nu uităm de Threads: idei de content pentru următoarele postări și cum să le scrii.

📱Gen Z chiar folosește TikTok ca sursă de informare.

📝Vezi că mai ai și Instagram Notes, care prinde avânt.

📱 internet & tehnologie

🤖Audi deja a integrat programe bazate pe ChatGPT, în softwareul mașinilor. Mai precis, vor putea interacționa cu mașina și solicita informațiile pe care vor să le afle, în timpul mersului.

🚀 NASA a selectat SpaceX pentru construirea unei nave spațiale destinate scoaterii din orbită a Stației Spațiale Internaționale în 2030, în cadrul unui contract în valoare de până la 843 de milioane de dolari.

🤖OpenAI a dezvoltat CriticGPT, un model bazat pe GPT-4, pentru a identifica erori în output-ul de cod al ChatGPT, și a descoperit că acesta îmbunătățește capacitatea trainerilor umani de a detecta greșeli în timpul procesului de învățare.

📄Figma Slides vrea să ofere o alternativă creativă și colaborativă la PowerPoint și Google Slides. Include funcții precum notițe pentru prezentator, vizualizare în grilă, șabloane de înaltă calitate și ajustări de text bazate pe inteligență artificială. Momentan nu trebuie plătit.

🤖Tot gratuit momentan este și Figma AI. Ajută designerii în sarcini precum căutarea vizuală, căutarea de resurse, editarea textului, editarea imaginilor, prototiparea, redenumirea layerelor și generarea de design.

🤖Google a anunțat mai multe îmbunătățiri viitoare pentru Google Analytics 4. Informațiile generate de inteligența artificială vor oferi rezumate clare și concise care explică fluctuațiile din datele GA4 într-un limbaj simplu. Utilizatorii vor putea importa date publicitare de pe Pinterest, Reddit și Snap direct în instrument.

🍏Se pare că Apple investighează tehnologia de „dezlipire a adezivului indusă electric” pentru a face bateriile iPhone-urilor mai ușor de înlocuit. Această tehnologie ar permite detașarea unei baterii de șasiul său printr-un mic șoc electric aplicat bateriei.

📄O companie startup numită Etched, fondată de studenți care au abandonat Harvard, a strâns 120 de milioane de dolari pentru a dezvolta un cip AI specializat numit Sohu, cu scopul de a concura cu GPU-urile dominante ale Nvidia.

🤖Google a lansat, Gemma 2, un tool pentru AI development.

📺 Google are un proiect video 3D denumit Starline, care este o cabină video mai șmecheră – zici că vorbești acolo cu cealaltă persoană. WTF?

😳 Zoom vrea să-ți facă un geamăn pentru întâlnirile virtuale.

📄Notion a lansat Notion Sites.

🤖Generative AI din ăsta inteligent nu-și poate cita sursele.

🚗 Uber va da către aproximativ 175 de persoane din SUA și Canada câte 1K$ să cheltuie pe Uber, transportul public și alte modalități de transport dacă își ‘abandonează’ mașinile personale timp de 5 săptămâni.

🇪🇸 Spaniolii vor să interzică adolescenților sub 16 ani să aibă smartphoane.

🛩️ Waymo dă drumul la robotaxi pentru toată lumea în San Francisco și nu mai are listă de așteptare.

🎧 Hopa! O să poți folosi toate funcționalitățile de la Airpods și cu third-party device. Finally.

Apropo de AirPods, Apple o să scoată airpods cu cameră în 2026. De … ce?

🚖 Ferrari abandonează navigația din mașină pentru că, vorba aia, cine o mai folosește?

🥩 Singapore își dublează producția de carne crescută în laborator.

🛠️ utile

🤖Cum să transformi un screenshot cu un tabel, în grafice cu ajutorul ClaudeAI.

🖊️7 cele mai bune tooluri pentru content creatorii de pe LinkedIn.

✍️11 cele mai bune tooluri pentru keyword research.

📝Youtube a publicat un raport despre comunitățile de fandom.

📝Cele mai incredibile 27 de exemple de copywriting mișto ca să nu mai ai brain fart.

🎨 Cărți de colorat pe care le poți descărca gratis, ca să te destresezi.

📝Listen Notes este un motor de căutare pentru podcasturi.

