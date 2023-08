Matteo Politi, falsul chirurg italian, nu va fi extrădat în România! Asta a decis Curtea de Apel din Veneţia

Miercuri, 30 august 2023, la Curtea de Apel din Veneţia s-a judecat cererea de extrădare a lui Matteo Politi, italianul care a fost condamnat în România la 3 ani şi 10 luni închisoare cu executare. Instanţa a respins cererea de extrădare a lui Matteo, urmând ca acesta să-şi ispăşească pedeapsa în Italia. Sentinţa poate fi atacată în termen de 5 zile. Tupeistul Matteo Politi, a susţinut în faţa instanţei că a fost victima unui complot, că instanţa din România nu a dat dovadă de transparenţă, că a fost condamnat pe nedrept. În ediţia ziarului din 6 aprilie şi 22 august 2023, am prezentat cazul acestui individ, devenit un pericol public în România, prin profesarea activităţii de medic chirurg, în mod nelegal, neavând pregătire în acest sens. Acesta a fost trimis în judecată şi condamnat în România, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: exercitarea unei profesii fără drept, înşelăciune în formă continuată, instigare mediată la fals intelectual, participație improprie la fals intelectual sub forma instigării mediată. Falsul medic chirurg, a operat timp de un an la mai multe clinici private din Bucureşti zeci de persoane, efectuând operaţii de lifting facial, rinoplastii, liposucţie, implant mamar, deşi nu avea specializare în domeniu, dar nici măcar diplomă de medic. Demascat în urma unor dezvăluiri în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune în ianuarie 2019, simţind că va fi cercetat de organele abilitate a încercat să fugă din ţară, fiind prins la graniţă, pe 6 februarie, adus în Bucureşti şi încarcerat pe 7 februarie 2019, rămânând în arest până în 5 iunie 2019, dată de la care se ia măsura controlului judiciar. În urma cercetărilor s-a constatat că falsul medic Matteo Politi era din Veneţia, absolvent a doar 8 clase şi s-a dat medic şi în Italia, motiv pentru care a fost condamnat în anul 2011 la un an şi jumătate, cu suspendare. Adevărul în privinţa calificării acestui fals chirurg s-a aflat destul de rapid, unii din pacienţii acestuia prezentând complicaţii, infecţii şi dureri post operatorii luni, chiar ani la rând. Investigaţiile făcute de pacienţii vătămaţi la alţi medici specialişti din ţară cât şi din străinătate, au relevat, în urma consultării, grave erori în efectuarea intervenţiilor chirurgicale. De reţinut este faptul că acesta a operat la unele clinici din Bucureşti şi sub numele de Matthew Mode. Oricum, Matteo Politi sau Matthew Mode, nu avea drept de liberă practică în România, de vreme ce nu deținea avizul emis de Colegiul Medicilor și nici calitatea de medic specialist. Condamnat la închisoare cu executare pe 29 noiembrie 2022, sentinţă rămasă definitivă prin respingerea apelui, pe 15 martie 2023, acesta nu a putut fi încarcerat întrucât a fugit încă din decembrie 2022 din ţară. Prins de autorităţile italiene pe 22 august 2023, acesta a reuşit să scape după 24 de ore, o instanţă luând decizia de a fi supus controlului judiciar, urmând ca să se judece pe 30 august cererea de extrădare în România. Din nou, instanţele din Italia au dat dovadă de clemenţă excesivă, hotărând ca acesta să nu fie extrădat şi va stabili cum va executa condamnarea în Italia. Rămâne de văzut ce va stabili instanţa din Italia peste 5 zile. Vă ţinem la curent.