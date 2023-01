MICROintreprinderi in 2023. Ce greseli vaneaza ANAF in acest an

Regimul fiscal-contabil aplicabil unei microintreprinderi a trecut printr-o serie de modificari in ultimii ani. A devenit deruntant sa realizezi la ce prevederi legale trebuie sa fii atent, dar si ce greseli ar putea vana inspectorii ANAF in timpul controalelor.

Impozitarea ca microintreprindere a devenit cel mai raspandit sistem de impozitare a afacerilor din Romania. Si nu fara motiv: calculele arata ca, la aceeasi cifra de afaceri, impozitarea ca microintreprindere (1% impozit pe venit de la 1 ianuarie 2023) va permite sa ramaneti cu mai multi bani fata de impozitarea ca societate comerciala platitoare de impozit pe profit cu 16%. Si asta strict datorita faptului ca afacerea dvs. este incadrata ca microintreprindere.

MICROintreprinderea in 2023 – care sunt noutatile?

Conform OG nr. 16/2022, microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

1. A realizat venituri care nu au depasit 500.000 de euro, echivalentul in lei. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;

2. Capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

3. Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii;

4. A realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;

5. Are cel putin un salariat, cu exceptia firmelor nou infiintate;

6. Are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Atentie!

Trecerea la sistemul de impozitare ca microintreprindere este optionala! Astfel, chiar daca o firma indeplineste conditiile de mai sus, ea poate opta pentru impozitarea cu 16% a profitului.

Microintreprinderi 2023 – 10 situatii controversate des intalnite in practica

Cele 10 situatii sunt:

1. Beneficiile microintreprinderilor in contextul repartizarii trimestriale a dividendelor

2. Cum se impoziteaza vanzarea de actiuni detinute la alta persoana juridica?

3. Este posibila acordarea unei burse private de catre o microintreprindere?

4. Sponsorizare. Mecenat. Bursa privata

5. Utilizarea autoturismului in scopuri personale de catre salariatii unei microintreprinderi

6. Impozitarea rezervei legale a unei microintreprinderi care se lichideaza

7. Sume incasate in numele tertilor. Baza de impozitare a microintreprinderii

8. Schimbarea regimului de impozitare de la profit la micro. Sanctiuni aplicabile

9. Subventiile primite de o microintreprindere si plafonul de 1.000.000 euro

10. Veniturile din anularea provizioanelor. Baza veniturilor microintreprinderii.