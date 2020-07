Să-i cunoaştem pe oamenii preşedintelui… Nica

Păi, să lăsăm lehamitea deoparte şi să cunoaştem…o parte dintre oamenii preşedintelui… Dan Nica.

Aciuaţi prin Consiliul de Administraţie de la Apă Canal Galaţi, cu avizul părintesc al directorului Gelu Stan.

Să începem cu doamna Elena Basov (cred că la un moment dat se numea Mardare, dar nu ţin socoteala stării civile a doamnei).



Îndeletnicirea de bază: director general al Serviciului Public „Geotopocad-Expert”, aflat în subordinea Primăriei Galaţi. Nu mă întrebaţi cu ce se ocupă acest serviciu, nu are pagină web şi am auzit prima dată despre aşa ceva.

În 2019 a încasat suma totală de 109.875 lei, adică circa 9.000 lei lunar, bani în mână.

Îndeletnicirea secundară: membru în Consiliul de Administraţie al Apă Canal Galaţi. Pentru una sau două şedinţe lunare, a una sau două ore, în 2019 a încasat 97.394 lei, adică peste 8.000 de lei în fiecare lună, bani în mână.

Repet: Să ne trăiască! Şi să le trăiască liderul suprem Dan Nica.

În continuare o cunoaştem pe cealaltă doamnă din CA Apă Canal.

P.S. Poza este publică, pe contul de Facebook al doamnei Basov. Acolo unde e plin de postări despre Ionuţ Pucheanu, Costel Fotea şi, desigur, Dan Nica.

VERDE, în faţă!

P.P.S. Sînt tras de mânecă: doamna Basov este şi…pensionară. În 2019 a încasat pentru limită de vârstă suma de 44.700 lei, adică vreo 3600 lei în fiecare lună.

În ritmul ăsta, îmi vine să renunţ la statutul de…gălăţean!

***

A doua femeie membru în Consiliul de Administraţie de la Apă Canal Galaţi este doamna profesor Mirela Onişor, director al Liceului Tehnologic „Radu Negru”.

O cunosc de mulţi ani: am fost colegi, în 1995, în nou infiintatul Partid Socialist şi ulterior în istoricul Partid Social Democrat Român (partid înghiţit de PDSR, în 2001, când a apărut PSD).

Este cam singurul om care a rezistat pe baricadele PSD.

În 2019 a încasat ca profesor-director o sumă lunară de circa 6000 de lei, bani în mână.

Dar, conform declaraţiei de avere, a încasat şi 8000 lei, lună de lună, din poziţia de membru în Consiliul de Administraţie de la Apă Canal Galaţi.

Sincer, eu nu cred că a încasat personal prea mulţi bani, din această sumă. Onest ar fi să precizeze ce atribuţii are la Apă Canal, la câte şedinţe participă şi unde ajung aceşti bani.

P.S. Nu o să-i pun fotografia. Asta ar putea însemna că îi mai acord o anumită încredere. Şi pentru că în cronologia sa de pe Facebook nu am găsit nicio postare despre PSD şi liderii săi.