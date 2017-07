Este halucinant pentru un conducător auto din Galaţi să afle cum poate ajunge după gratii pentru foarte mulţi ani, după ce poliţiştii îl scot vinovat de producerea unui accident pe care nu l-a produs. Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) a audiat recent opt poliţişti din Tecuci în legătură cu modul în care au făcut cercetările în cazul unui accident de circulaţie şi declaraţiile lor demonstrează cum poate falsificată o anchetă. Este vorba de un accident produs în iulie 2010, la 3 dimineaţa, pe centura Tecuciului, şi soldat cu moartea a doi bărbaţi care înlocuiau roata unei Dacii. Cel considerat vinovat de poliţiştii care au efectuat cercetarea la locul accidentului, Bogdan Banu, s-a ales în primă instanţă cu 18 ani de închisoare. Ulterior, după ce doi experţi judiciari, desemnaţi de instanţe, au demonstrat că cei doi bărbaţi nu au fost accidentaţi de maşina lui Banu, ci de o alta, tânărului i-a fost redusă pedeapsa la 3 ani cu suspendare. Diferenţa de la 18 ani cu executare la 3 cu suspendare e măsura ilegalităţilor sau abuzurilor, aşa că Banu a cerut să i se facă dreptate, dar nu vor asta nici poliţiştii, nici procurorii, considerând că tânărul, care o vreme a fost şi după gratii, ar trebui să se mulţumească cu 3 ani cu suspendare şi să tacă.

Modificarea declaraţiilor martorilor

Am intrat în posesia declaraţiilor date la DGA de cei 8 agenţi de poliţie din Tecuci şi unele dintre declaraţiile lor sunt uluitoare. Spre exemplu, obligarea martorilor să îşi schimbe declaraţiile după cum vor poliţiştii pare să fie o practică. Ionel Apostu, agent şef principal la Biroul Poliţiei Rutiere Tecuci, a relatat cum şefii l-au obligat să ceară martorului principal, şoferul de TIR Marius Gabriel Nichita, să semneze altă declaraţie în locul celei date iniţial. „Niţu Gică m-a rugat ca în timpul efectuării activităţilor în tura de noapte să înmânez o declaraţie unui şofer de TIR, pentru a o semna. Nu am fost de acord şi l-am refuzat iniţial pe Niţu Gică. Ulterior, cred că a doua zi, am primit dispoziţie de la şeful Biroului Rutier, cms. şef Câlici Ionel, spunându-mi totodată că dispoziţia a fost dată de şeful unităţii (Poliţiei Municipiului Tecuci – n. Red.) cms. şef Balcan, să înmânez declaraţia respectivă pentru a fi semnată de şoferul de TIR. Auzind aceasta, am fost de acord şi am luat legătura cu Niţu Gică. Acesta mi-a dat declaraţia înseriată şi numărul de telefon al şoferului de TIR”, a declarat la DGA agentul principal Apostu. Colegul său, agentul şef adj. Radu Iacomi, le-a confirmat ofiţerilor DGA acest episod: „În timp ce executam serviciul împreună cu agentul şef pr. Apostu Nelu, acesta a fost rugat de către cms. şef Câlici Ionel să se întâlnească la staţia Lukoil cu şoferul TIR-ului, martor al accidentului, pentru a-i înmâna acestuia o declaraţie de martor în vederea semnării şi asumării celor menţionate în cuprinsul acesteia”.

Martorul principal a refuzat să-şi schimbe declaraţia

De această dată, tentativa de modificare a declaraţiei martorului a eşuat. „Şoferul TIR-ului a citit declaraţia şi a precizat că nu îşi asumă şi nu semnează această declaraţie deoarece nu corespunde cu declaraţiile sale şi cu situaţia faptică. Acesta a consemnat pe declaraţia respectivă că nu este de acord cu cele menţionate şi a semnat”, a declarat la DGA agentul Iacomi. La proces, şi şoferul de TIR a confirmat tentativa poliţiştilor de a-i schimba declaraţia: „Citind declaraţia care mi s-a prezentat am văzut că declaraţia este în contradictoriu cu cea dată de mine şi am refuzat să semnez”, a declarat Nichita în faţa instanţei Judecătoriei Tecuci, în dosarul 6359/324/2010. Şoferul de TIR şi-a permis să refuze pentru că este din Constanţa. Însă un şofer din zonă şi-ar permite să refuze ilegalitatea propusă de poliţiştii pe care i-ar întâlni zilnic pe şosele? Probabil că nu şi-ar asuma riscurile, preferând complicitatea cu agenţii.

Poliţist sancţionat pentru că n-a trucat declaraţiile

Declaraţia agentului Ionel Apostu mai sugerează şi faptul că schimbarea declaraţiilor martorilor după cum vor poliţiştii nu e o excepţie, ci o practică. Cel puţin la Tecuci. El le-a declarat ofiţerilor DGA că a fost sancţionat de către şefii Poliţiei Tecuci pentru că a refuzat să se ocupe de modificarea declaraţiei unui martor. „Precizez că nu mi s-a părut în regulă să înmânez unui martor o declaraţie scrisă de altcineva. Am acceptat acest lucru deoarece cu mult timp în urmă am fost sancţionat cu mustrare scrisă tot pentru faptul că am refuzat să înmânez o astfel de declaraţie unui martor pentru a fi semnată”, a declarat Apostu.

Distrugerea imaginilor camerelor de supraveghere

În acelaşi caz, o altă ilegalitate. Pe de o parte, imaginile camerelor de supraveghere au constituit una dintre probele în baza căreia Banu a fost considerat autor al accidentului, pe de altă parte acele imagini au fost distruse. Agentul Mircea Masgras a declarat la DGA că a văzut imaginile, dar erau neconcludente: „După ce am efectuat cercetarea la faţa locului, m-am deplasat singur la staţia peco Lukoil aflată în apropierea locului accidentului şi am vizualizat înregistrarea din noaptea accidentului. Nu am remarcat nimic pe imaginile vizualizate. Întrucât nu era nicio probă pe acele imagini, nu am considerat oportun să întocmesc proces verbal”. Nefiind concludente, acele imagini au fost distruse. Un alt poliţist de la Biroul Rutier, Aurică Vâlcea, acum pensionar, îşi aminteşte că vinovăţia lui Banu a fost stabilită în baza acelor imagini: „A fost identificat ca fiind autorul accidentului respectiv urmare a vizualizării imaginilor înregistrate cu camera de supraveghere de la staţia Lukoil. Cunosc aceste aspecte de la colegul meu Masgras Mircea, acesta relatându-mi faptul că imediat după accident a vizionat acele imagini şi a observat în cadrul acestora autoturismul numitului Banu Bogdan trecând prin zonă imediat după producerea accidentului”, a declarat Vâlcea la DGA.

Exercitare „abuzivă” a unui drept constituţional?

Precum se vede, orice deţinător de permis de conducere din România se poate trezi trimis după gratii în baza unei anchete controversate şi tot ce poate face este să îşi caute dreptatea în instanţe şi cerând procurorilor reluarea anchetei. Asta a făcut şi Bogdan Banu în ultimii ani. În 2015 s-a adresat Parchetului General, dosarul a ajuns la Parchetul Curţii de Apel Galaţi, care considerându-l un caz de corupţie l-a trimis la DNA, iar DNA Galaţi l-a trimis la Parchetul Judecătoriei Tecuci, care instrumentase dosarul şi în 2010. Prin Ordonanţa din 19.02.2016, în dosarul 4707/P/2015, Parchetul din Tecuci a clasat cauza în privinţa agenţilor. De fapt, dosarul 4707 este o copie a dosarului din 2010 a Parchetului Judecătoriei Tecuci, care stabilise vinovăţia lui Banu. A fost disjunsă cauza în privinţa şefului de atunci al Poliţiei Tecuci, cms. şef Florin Balcan, între timp demis după ce 3 subordonaţi au fost cercetaţi de DNA. În dosarul referitor la Balcan, nr. 163/P/2016, s-a ajuns tot la clasarea cauzei. Decisive au fost dosarul 4707/P/2015, respectiv copia dosarului din 2010 şi istoricul demersurilor lui Banu. În dosarul 163/P/2016, fuseseră făcute şi audierile DGA, dar n-au contat. Procurorul Ionel Gâlcă, de la Parchetul Curţii de Apel Galaţi a clasat cauza, apreciind că Banu a abuzat de dreptul constituţional: „Este de natura evidenţei existenţa unui abuz de drept, prin exercitarea cu rea-credinţă a dreptului de a formula petiţii şi de a beneficia de accesul la justiţie”, se spune în Ordonanţa din 24.04.2017.

Altă ilegalitate: forţarea competenţei

În dosarul 163/P/2016, în care Parchetul Curţii de Apel Galaţi îl cerceta pe fostul şef al Poliţiei Tecuci, cms. şef Florin Balcan, pentru abuz în serviciu, comisarul şef Balcan a făcut o dezvăluire uluitoare, şi anume că agenţii nu aveau ce să caute la locul accidentului, pentru că ancheta trebuia să fie efectuată de poliţiştii de la Serviciul Rutier Galaţi, nu de Biroul Rutier de la Poliţia Tecuci. „Mi s-a raportat de către ofiţerul de serviciu producerea unui accident de circulaţie pe DE 581, respectiv centura municipiului Tecuci, în dreptul Staţiei Lukoil. Am verificat competenţa structurii de poliţie care trebuia să efectueze ancheta şi am constatat că era de competenţa Serviciului Rutier Galaţi. Prin urmare, i-am spus ofiţerului de serviciu să anunţe urgent echipa de intervenţie a Serviciului Rutier Galaţi”, le-a declarat Balcan procurorilor. Totuşi, agenţii din Tecuci şi-au asumat o competenţă pe care n-o aveau şi s-au năpustit să facă cercetarea la locul accidentului înainte să vină poliţiştii din Galaţi.

Solidaritate? Complicitate?

Într-o structură de ordine publică, ordinul şefului e literă de lege. De ce au forţat agenţii din Tecuci competenţa, ignorând ordinul şefului? Avem o variantă de răspuns. Printre cei care se aflau la locul accidentului era şi Sandu Ferţu, tatăl lui Ionel Ferţu, agent la Poliţia Tecuci. Ferţu străbătuse zona cu Loganul său. Iniţial, agenţii au încercat să ascundă prezenţa acestuia, dar n-au reuşit, pentru că era menţionat deja în declaraţia martorului principal, şoferul de TIR. Fără să facă un proces de intenţie şi fără să acuze, avocatul lui Banu, fostul ministru de Interne, Doru Viorel Ursu, a întrebat în instanţă de ce s-a încercat ascunderea prezenţei tatălui agentul Ferţu la locul accidentului, dar nu a primit un răspuns.