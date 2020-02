Judeţul Suceava, îngenuncheat de gruparea gălăţeană

Dramă şi multă durere pe plaiurile Bucovinei

Aşa se poate spune, dacă ţinem cont de ultima lovitura dată la Rădăuţi, de gruparea gălăţenilor, din jurul răposatului Chelu, la cunoscuta fabrică Mobila SA Rădăuţi. Atacul grupării gălăţene asupra unor firme „bine ţintite” din judeţul Suceava a început de prin anii 1998-1999, când, cu sume derizorii, au cumpărat diverse pachete de acţiuni la Sircovtex SA Siret, renumita fabrică de covoare din oraşul Siret, Spit SA Bucovina din Suceava şi ceva acţiuni la Mobila SA Rădăuţi, o fabrică de mobilier cu producţie preponderentă la export. Firma din Siret, Sircovtex SA, a fost executată rapid de gruparea Chelu: îndatorare la maximum, aprovizionată la greu cu diverse materiale la preţuri exorbitante, deposedată de stocuri uriaşe de covoare, ajunse aproape gratis din Bucovina la Galaţi. Datoriile la buget însumau în anul 2000 peste 40 miliarde de lei, plus multe altele, au condus la dezastru bine planificat. Dacă firma avea profit de 123 milioane lei, în anul 2000, an în care Chelu a intrat în societate, societatea a înregistrat imediat o pierdere de 43 miliarde lei (!!!). Falimentul a fost rapid declarat, firma fiind radiată. Personajele care a condus ostilităţile a fost gălăţenii Brînză Mihai şi Chirilă Gheorghe. Drama falimentului şi închiderea, respectiv radierea firmei a avut un impact uriaş pentru micuţul oraş Siret. La vremea respectivă, 1998-1999, 2.100 de persoane erau angajate la Sircovtex, dintr-o populaţie totală de 6.500 locuitori. Dramă de proporţii pentru întregul oraş, când o treime din populaţia oraşului a rămas pe drumuri. Spit SA Bucovina din oraşul Suceava a fost şi ea jefuită prin procedeele binecunoscute ale grupării Chelu, atacul acesteia având loc prin anii 1999-2000. Cum despre jaful de la Spit SA am mai vorbit, vom prezenta cazul acestei renumite fabrici de mobilă din Rădăuţi, ce face la această dată obiectul unui dosar de Faliment-insolvenţă, înregistrat sub nr. 3764/86/2019 Tribunalul Suceava.

Altă Mărie, cu …aceiaşi pălărie!

În traducere liberă, altă firmă abordată, cu… aceleaşi personaje. Personajele pe care le-am tot întâlnit implicate în devalizarea societăţilor sucevene şi nu numai, le regăsim şi pe poziţii la SC Mobila Rădăuţi. Iată personajele din Galaţi implicate la această societate: Ţîru Luminiţa, Brînză Mihai, Stan Maricel-Ionel, Iscu Ion, Constantinescu Marius, Constantinescu George, Munteanu Cătălin, Buţurcă Marian, Diaconu Mihaela, Rimar Cezar, Catană Alin-Cornel, Patrichi Giulio, Pricop Florin, Golovatii Mihaela, Ala Procopenco şi Suceanu Sergiu. Cam cu aceste personaje s-a făcut jaful de la fabrica de mobilă de la Rădăuţi. Este bine de ştiut că această firmă a fost privatizată prin aşa zisa Cuponiadă. Conducerea societăţii şi salariaţii acesteia au constituit un PAS, Programul Asociaţiei Salariaţilor, cumpărând un pachet de acţiuni reprezentând 55.95% din capitalul social, respectiv 2.790.937 acţiuni cu valoarea nominală de 1leu/acţiune. PAS Rădăuţi şi SIF Oltenia(31,43% din capitalul social), la finele anului 2005, deţineau împreună 87,38% din capitalul social al firmei, fapt ce însemna că aceştia făceau legea. Capitalul social al societăţii era de 124.695.925 mii lei, conform datelor existente la Registrul Comerţului. Cel mai important aspect de reţinut ar fi acela că societatea avea capitaluri proprii de 130.091.385 mii lei şi un profit de 1.820.154 mii de lei, deci societatea reuşea să se descurce destul de bine într-un mediu de afaceri în care concurenţa mobilei furnizate la export presupunea multe abilităţi. Se pare că totul a fost pentru scurtă durată, asta pentru că gruparea Chelu a pus ochii pe această fabrică de la capătul ţării, numai bună de prăduit.

Blestemul cifrei 9, adică 9 …hectare!

Cifra 9 se pare că este cu ghinion pentru firmele sucevene. Spit SA Suceava avea vreo 9 hectare de teren bine situat şi a fost rapid invadată, Mobila Rădăuţi avea şi ea, spre ghinionul ei, tot vreo 9 hectare de teren bine situat şi bine dotat cu active imobilizate. Se pare că fabrica de la Rădăuţi a fost considerată numai bună de jefuit de gruparea gălăţeană. Pătrunderea în acţionariat s-a făcut destul de rapid, reuşind să cumpere câteva mii de acţiuni, de încălzire cum s-ar zice. Prin teritipurile cunoscute, gălăţenii noştri, apelând la procedee bine gândite, şi exersate prin multe societăţi din ţară, au reuşit să destrame PAS-ul şi s-au infiltrat masiv în acţionariat. Principalii beneficiari ai destrămării PAS-ului au fost: Amattis SA Galaţi, Geochis SA Galaţi şi Rimar Cezar. Societăţile amintite sunt SA-uri înfiinţate de personaje aparţinând grupului gălăţean: Chelu Cătălin, Ala Procopenco, Constantinescu George, Rimar Cezar (tatăl vitreg al lui Chelu). Primul infiltrat în conducere, respectiv în Consiliul de administraţie a fost Chirilă Gheorghe, urmat rapid de Pricop Florin, alt personaj binecunoscut al grupării Chelu. Prima mişcare, impusă conducerii în 2006, a fost aceea a unei majorări de capital, conform procedurii standard a grupului gălăţean. Despre această majorare prea multe date conducerea nu a furnizat, cine erau îndreptăţi să participe la majorare, cine a subscris şi cu ce sume, singurul fapt consemnat a fost doar creşterea capitalului social şi cam atât. Coincidenţă sau nu, întrarea gălăţenilor în acţionariat şi în conducere a însemnat şi intrarea pe pierderi a societăţii, diminuarea însemnată a capitalului propriu, mari deficienţe în ce priveşte încasarea mărfurilor livrate. Şi ca totul să fie pe placul noilor sosiţi în acţionariat, conducerea, cea veche, propune adunării acţionarilor vânzarea în bloc de clădiri şi terenuri, însumând 46.371 mp teren şi construcţii în suprafaţă de 12.036 mp. Cine a intrat în posesia acestor însemnate active nu se ştie, dar se pare că a fost un joc prin care vechea conducere a fost nevoită să… cam plece. Ce a urmat, a respectat schema clasică a grupării gălăţene, implicarea societăţii în tranzacţii bursiere. Despre toate acestea, morişca tranzacţiilor bursiere, sarabanda de achiziţii fantomă, împrumuturi acordate noilor acţionari şi multe altele de acest gen, cine sunt autorii unui jaf de proporţii, ce jocuri s-au făcut în strucura acţionariatului şi cu ce scop, toate acestea, într-un număr viitor.

Leo Ianculescu