Singurătatea l-a sinucis pe Poetul Ion Zimbru

A murit ieri poetul ION ZIMBRU(Ionel Crețu), la Galați. Un poet cu mult mai talentat decât mine, dar și – dacă se poate – mai risipitor, risipitor și cu risipa, risipitor al risipei, risipitor de meserie, dar ce frumos risipitor! A murit ca un poet adevărat, pentru că a trăit ca un poet adevărat. Incomod, așa cum trebuie să fie un poet, nu un lingător de dosuri de ocazie! El face parte din NUCLEUL DUR al mișcării anilor 80 din Galați, NODURI ȘI SEMNE, de aceea face parte și din inima mea. Ar fi trebuit să fie optzecist, poate, dar prea mult a umblat la ei cu SACOȘA CU PRIVIGHETORI(mai ales în anii debutului). Curgea poezia din el cum gâlgâie sângele dintr-un tânăr muribund, înjunghiat. L-am iubit fără rest, întocmai cum și el m-a iubit. L-am întâlnit în anul de grație 1980, pe când încă aveam 16 ani – și am recitat împreună, nu amândoi. Nu m-am despărțit niciodată în spirit de el, deși avea cu (vreo) 11 ani mai mult. Ne leagă o frumoasă prietenie, cum spune clișeul, dar ne și dezleagă. Și nu o să o stricăm tocmai acum. Așteaptă-mă, Zimbrule, până am să vin!