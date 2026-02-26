http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1051 - 27.02.2026

Paolo Zampolli? Nenea ăla care s-a intersectat cu Jeffrey Epstein?

Și în punctul de intersecție a apărut o fată suplă și devreme acasă din Slovenia, Melania Knauss, pe care i-a prezentat-o cui trebuie? De ce să apeleze președinția României la serviciile unui ins sulfuros de teapa lui Zampolli? Pentru a da mâna cu Marco Rubio?
Miza e zero iar consecințele se pot complica. Ies pe bandă dosarele Epstein. Iar prima doamnă se apucă taman acum să-și dedice un documentar cu pilduitoarea ei viață. Iar pentru orice eventualitate, Zampolli este numit Reprezentant Special al SUA pentru Parteneriate Globale.
–––
Otto Dix, Codoșul și fetele sale, Virginia Museum of Fine Art, Richmond
Cornel Ivanciuc 26 - februarie - 2026

