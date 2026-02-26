Paolo Zampolli? Nenea ăla care s-a intersectat cu Jeffrey Epstein?

Și în punctul de intersecție a apărut o fată suplă și devreme acasă din Slovenia, Melania Knauss, pe care i-a prezentat-o cui trebuie? De ce să apeleze președinția României la serviciile unui ins sulfuros de teapa lui Zampolli? Pentru a da mâna cu Marco Rubio?

Miza e zero iar consecințele se pot complica. Ies pe bandă dosarele Epstein. Iar prima doamnă se apucă taman acum să-și dedice un documentar cu pilduitoarea ei viață. Iar pentru orice eventualitate, Zampolli este numit Reprezentant Special al SUA pentru Parteneriate Globale.