Amintiri de creator de Centre Culturale

Primul, al sectorului 3, “Casa Artelor”, deschis la 1 Februarie 2013, închis la 27 septembrie 2017. Chiar dacă nu mai există, eu l-am construit și urmele lui au rămas…

Al doilea, al orașului București, “Casa Artelor Dinu Lipatti”, deschis la 19 Martie 2018, închis la 15 august 2024.

Amîndouă , de la zero. De la o Iubire.

De la un Vis. De la două proiecte pe care le-am gîndit de Țară. “Proiectul Casa Artelor” împletit cu “Proiectul Dinu Lipatti”…

Constructii, echipe, Programe, evenimente, Festivaluri, Sali de spectacol, Colecții, cărți, reviste, Cd- uri, partituri, transcripții, sculpturi, spații culturale, Întîlniri, Premiere mondiale, nenumărate bătălii, victorii și eșecuri, nenumărate bucurii culturale trăite împreună, care ar fi putut fi mult mai multe, dacă s-ar investi așa cum trebuie în cultură.

Le multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi și m-au sprijinit in acești ani, in care am iubit și-am construit încercînd sa dau un sens înalt vieții mele, căci “iubirea adevarata zidește”.