Bate vânt chinezesc prin balonul oval!

Discursul de ieri din Congresul american al președintelui DT, pentru noi românii care am prins Congresele și Plenarele PCR, sunt terifiante. Felul în care președintele făcea pauze dând semnalul la aplauze, felul în care JD VANCE, asemenea lui Emil Bobu, se ridica în picioare, împreună cu toți republicanii, mi-au trezit amintiri amare. Și asta unde? În clădirea simbol a democrației americane. Cea la care priveam admirativ și cu speranță. De altfel Trump a mai contribuit decisiv la vandalizarea Capitoliului în 2021.
E clar că lumea a luat-o razna și cine știe unde dracu se va opri.
Mihai Capra 26 - februarie - 2026

