VESTITORI DE CATASTROFE

Acum vreo zece zile urmăream o emisiune TV în care , pornind de la cifrele privind scăderea consumului, moderatorul le propunea invitaților o noua abordare: nu cumva scaderea consumului este cauzata și de catastrofele pe care le tot anunță unii politicieni în discursurile lor contra adversarilor politici? Am avut atunci o mirare: pai catastrofele despre care vorbea ziaristul și care determina o anumita abstinenta la consum, sunt anunțate zilnic de presa, venind cu exemple care par elocvente dar care sunt manipulatoare. Astfel am aflat azi preturile la legume și fructe dintr–o piață bucureșteană ( 15-30 lei kg de roșii, 13 lei kg de portocale) deși în alte piețe și în hipermarketuri preturile sunt mai mici. Mai vedem cum ni se da ca exemplu creșterea prețului la fructe , deși știm cu toții ca productia de fructe a fost în 2025 cel mult jumătate din producția anului precedent iar preturile au crescut doar cu 20%. Speram ca anul acesta o sa avem o producție normala de fructe și preturile vor reveni la normal, asa cum s-a întâmplat cu ceapa și cartofii. Se insista pe inflația de 10 % fata de aceeași perioada a anului trecut iceea ce înseamnă că de fapt creșterea de la o luna la alta este mult mai mica. Prin septembrie vom avea o inflație de 5% sau mai mica fata de preturile din septembrie 2025. Dar nu înseamnă că preturile vor scădea, ci ca se va stabiliza un ritm anual de creștere care va fi mai aproape de normal, fără șocuri cauzate de creșteri de taxe, sau de prețuri la energie. Și mai cred ca reducerea consumului , deși pare un semnal de teama, este mai degrabă un semnal pozitiv, care arata ca se va reduce risipa, ca nu mai cumparam lucruri despre care nu suntem siguri ca ne sunt necesare.