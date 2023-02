Masa calda acordata angajatilor – cheltuieli inregistrate pe bonul fiscal. Poate fi dedus TVA-ul?

Avem decont de la un angajat pentru masa. Cheltuiala apare pe bon fiscal cu RO, dar avem si tips-ul (bacsisul) fiscalizat. Cum consideram aceasta cheltuiala, daca am considera bonul fiscal deductibil? Multumesc.

Raspuns:

Referitor la tva:

Astfel, deducerea TVA de pe documentului justificativ bon (fara factura) se poate face daca valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro si bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 euro si nu este factura simplificata sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA. In acest caz, trebuie solicitata de la furnizor o factura.

Referitor la deductibilitate cheltuiala cu bon fiscal:

Cheltuiala poate fi dedusa daca se demonstreaza ca a fost efectuata in scopul desfasurarii activitatii economice.

Cu aceasta ocazie se intocmeste Nota de receptie si constatare de diferente, in cazul bonurilor reprezentand achizitii de bunuri sau daca exista alt document care sa justifice necesitatea cheltuielii reprezentand servicii, cum ar fi: decont de cheltuieli, ordin de deplasare sau referat de necesitate.

Nu cunosc exact in ce context inregistrati cheltuiala cu masa salariatilor insa conteaza destul de mult acest lucru la incadrarea fiscala.

Potrivit art. 76 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, avantajele, in bani sau in natura, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la: (…) b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei;

Potrivit pct. 12 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea articolului sus-mentionat, la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de persoana fizica, in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, cum ar fi: (…) b) acordarea de produse alimentare, (…);

Astfel, masa servita, indiferent de cuantumul suportat de angajator pentru proprii salariati reprezinta avantaj impozabil fiind supus impozitului pe salarii, potrivit celor aratate mai sus, dar si a contributiilor sociale obligatorii conform prevederilor art. 139 alin. (1) lit. a) pentru CAS, art. 155 alin. (1) lit. a) pentru CASS si art. 220 4 alin. (1) pentru CAM.

Prin urmare, masa calda acordata angajatilor este un avantaj in natura, iar contravaloarea acesteia se supune impozitului si contributiilor sociale obligatorii.

Raspuns oferit in luna ianuarie 2023 de catre specialistii site-ului PortalCodulFiscal.ro.