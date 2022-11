MODIFICARILE aparute in Codul Muncii si Codul Fiscal: se aplica deja!

TOP 4 lucrari care nu trebuie sa lipseasca de pe biroul niciunui specialist!: http://www.info.contabilul.ro/link.php?URL=aHR0cHM6Ly9zaG9wLmNvbnN1bHRhbnRhMjQucm8vaW5kZXgucGhwP3JvdXRlPXByb2R1Y3QvcHJvZHVjdCZhbXA7bGFuZ3VhZ2U9cm8tcm8mYW1wO3BhdGg9NjVfNjEmYW1wO3Byb2R1Y3RfaWQ9NjAmYW1wO2NzPTE2MzI0MTg=&Name=&EncryptedMemberID=NDYzNDUyMzYwOA%3D%3D&CampaignID=2961&CampaignStatisticsID=2634&Demo=0&Email=Z2VsdWNlQHlhaG9vLmNvbQ==

1. Manual Contabil actualizat 2022. TOATE noutatile din Codul Fiscal

Solutii actualizate, explicatii si spete rezolvate!

Lucrarea Manual Contabil actualizat in 2022 va ofera acces instantaneu la exemple de inregistrari contabile pentru absolut orice operatiune, indiferent ca este vorba despre achizitii, imobilizari, inventar, taxe si impozite, stocuri, provizioane, subventii, situatii financiare anuale etc.

Informatia este actualizata, toate modificarile Codului fiscal sunt prezentate, explicate si comentate in conformitate cu ultimele prevederi legislative, iar, gratie structurii foarte prietenoase a lucrarii, timpul alocat pentru a identifica solutia cautata este minimum.

Oferta este valabila in perioada 01-20 noiembrie!

2. Monografii Contabile complete

44 de modele actualizate 2022!

Gasiti Monografia contabila de care aveti nevoie ACUM!

45 de modele de monografii contabile, din 12 domenii de activitate va simplifica si securizeaza munca

-> Va ajuta sa obtineti rapid monografia de care aveti nevoie, in deplina siguranta

-> Elimina riscurile aplicarii eronate a legislatiei si amenzile consistente

-> Va economiseste timpul, banii si efortul.

Oferta este valabila in perioada 01-20 noiembrie!

3. Atentie la noutatile din 2022 privind Facturarea Electronica!

Care sunt dificultatile intalnite in practica? Ce solutii ofera expertii?

Sistemul e-factura, pas cu pas. Ghid pentru contabili!

Lucrarea explica excelent prevederile OUG nr. 130/2021, ale Ordinului ANAF nr. 12/2022 si ale Legii nr. 139/2022 si ofera solutii sigure pentru situatiile controversate pe care simpla lectura a acestor acte normative nu reuseste sa le limpezeasca.

Oferta este valabila in perioada 01-20 noiembrie!

4. Intocmiti corect Regulamentul Intern. Legislatie si modele 2022

Ghid practic de intocmire in avantajul angajatorului

Gandita si creata special pentru a ajuta practic la alcatuirea Regulamentului Intern lucrarea contine informatii structurate clar in 4 sectiuni:

1. Elaborare si aplicare – legislatie specifica aplicata, comentata, exemplificata – va ajuta sa evitati incalcarea legii, omisiuni costisitoare si amenzi consistente

2. Regulamentul intern pe capitole

3. Practica judiciara – decizii ale curtilor institutionale in litigii de munca va atentioneaza asupra unor aspecte care pot deveni primejdioase pentru buzunarul dvs.

4. Modele de Regulament Intern editabile.