Şoc şi groază pentru fanii maşinilor electrice! În Germania deja rulează un Golf 7 1.4 TSI cu benzină sintetică

Şi când spunem şoc şi groază ne referim la “arhanghelii electrificării forţate” care încă considera că maşina electrică este viitorul.

Se pare că Germania spune un NU decisiv maşinii electrice pentru că VW nu a reuşit cu 100 de miliarde de euro să vândă mai multe modele ID3 şi ID4 în ultimii ani în ciuda unui program Rabla eficient în Germania care ajută la vânzarea lor.

În România cei 11.500 euro daţi GRATIS dealerilor pentru RABLA Plus nu a dus decât la o mică creştere a vânzărilor maşinilor EV în ciuda eforturilor disperate ale importatorilor.

DE CE BENZINA SINTETICĂ ESTE SOLUŢIA?

Pentru simplul fapt că o maşină se poate alimenta în maxim 2 minute, are costuri de mentenanţa la fel ca şi până acum, şi în special nu trebuie să mergi la dealer să-ţi cumperi altă maşină cum vedem la trecerea spre electrificarea Europei.

Acum, germanii de la ADAC şi Central Association of the German Motor Trade (ZDK) au ales să ofere soluţia logică pentru cele 1.4 miliare de maşini care merg în prezent pe benzină şi motorină.

Aceştia au ales benzină sintetică produsă prin electroliză din CO2-ul din atmosfera de către Chemieanlagenbau Chemnitz, respectiv au pus 20 de litri într-un Golf 7 1.4 TSI care merge fără probleme.

De fapt, merge atât de bine încât nici specialiştii nu şi-au dat seama că maşina nu mai rulează cu benzină produsă pe bază de petrol, ci cu benzină sintetică produsă prin captarea de CO2 din atmosferă.

Chemieanlagenbau Chemnitz spun că benzină sintetică poate să fie produsă extrem de uşor, uzina putând produce şi motorină sintetică şi GPL sintetic fără că emisiile de noxe să mai conteze.

Şi dacă nu crezi vezi video-ul de mai jos unde combustibilul e-fuel ( benzină sintetică) este pus într-un motor convenţional care funcţionează fără probleme!

Benzină sintetică are aceleaşi proprietăţi ca şi benzină tradiţională, adică nu trebuie să stai 2 sua 4 ore să încarci un rezervor cum vedem la maşină electrică penalizata zi de zi de lipsa infrastructurii de încărcare.

AVANTAJELE BENZINEI SINTETICE:

– Benzina sintetică este produsă printr-un proces neutru de emisii CO2

– Rafinăria produce şi benzină şi motorină şi GPL sintetic

– Poate să fie utilizat de toate maşinile cu motoare convenţionale

– Poate să fie vândut şi transportat ca şi benzină şi motorină convenţională

– Poate să fie produs relativ uşor şi oriunde, rafinăria chimică nemaiavând nevoie de importul de petrol

