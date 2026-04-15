Efectul parașutelor Nordis asupra PSD

Nordis înseamnă o cădere în gol cu parașuta de rezervă, în timp ce nevasta te așteaptă cuminte acasă, tricotând ca Penelopa, călțuni de iarnă cu ciucurași. Din salt în salt, PSD a ajuns la 17%, conform ultimului barometru de opinie, realizat de INSCOP,

mulțumită lui Ciolacu, Simonis și Grindeanu, parașutiștii de top ai națiunii. Iar Grindeanu, acest Ulise, fiul lui Culise și nepotul lui Belise, a ajuns cu 5 puncte sub cota PSD.

Distracția costă, papițoilor. Și cu puțin noroc, nepotul lui Belise o să vă scoată pe banca de rezerve a puterii, adică la muncă în folosul comunității, vedea-v-aș neîntârziat acolo unde vă e locul și cădere abruptă!

