http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1056 - 16.04.2026

Efectul parașutelor Nordis asupra PSD

Nordis înseamnă o cădere în gol cu parașuta de rezervă, în timp ce nevasta te așteaptă cuminte acasă, tricotând ca Penelopa, călțuni de iarnă cu ciucurași. Din salt în salt, PSD a ajuns la 17%, conform ultimului barometru de opinie, realizat de INSCOP,
mulțumită lui Ciolacu, Simonis și Grindeanu, parașutiștii de top ai națiunii. Iar Grindeanu, acest Ulise, fiul lui Culise și nepotul lui Belise, a ajuns cu 5 puncte sub cota PSD.
Distracția costă, papițoilor. Și cu puțin noroc, nepotul lui Belise o să vă scoată pe banca de rezerve a puterii, adică la muncă în folosul comunității, vedea-v-aș neîntârziat acolo unde vă e locul și cădere abruptă!
–––-
Chagall, Peste oraș, Galeria Tretyakov, Moscova
Cornel Ivanciuc 16 - aprilie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Despre perioada cali

Pe George Soros îl cheamă George Soros, nicidecum George Sörös. ...

Fă-mă, mamă, dron

Când în ianuarie a.c. am văzut titlul volumului omagial, "Istorie ...

Un secret teribil: c

AUR-ul este într-un plin proces de purificare. Claudiu Târziu perceput ...

Andrei Muraru urmeaz

Mandatul lui Andrei Muraru este compromis de eșecuri de proporții. ...

Turcia ar putea scoa

După ce a destructurat complet programul nuclear al Iranului, a ...