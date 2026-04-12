Republica Moldova, tot mai aproape de UE, adică de UNIREA noastră!

Irlanda este dovada grăitoare a modului în care integrarea europeană poate transforma o țară. În urmă cu cinci decenii, era o economie bazată pe agricultură, marcată de emigrație. Astăzi, este una dintre cele mai inovatoare, prospere și conectate economii din lume. Aceasta este transformarea reală pe care o aduce Uniunea Europeană — și viitorul pe care ni-l dorim pentru Republica Moldova.

Am discutat la Dublin cu Președinta Catherine Connolly, Prim-ministrul Micheál Martin, Viceprim-ministrul Simon Harris și membri ai Parlamentului despre consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Mă bucur că avem un parteneriat puternic și sperăm ca în timpul Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 iulie, vom face pași importanți pe drumul către aderare.