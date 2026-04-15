JURNALUL UNUI ROMÂN NORMAL

1. Azi am lăsat un șofer să intre în trafic de pe o stradă laterală.

Mi-a zis: „-Bă boule, nu vezi că ai prioritate tu ?”…

2. Azi am dat 1 leu unui cerșetor. Mi-a zis să-mi iau lumânări de ei…

3. Azi am lăsat o femeie înaintea mea la coadă.

Cei din spate m-au înjurat: „-Băăăă, e și înaintea noastră !”…

4. Azi am mers cu 50 km/h prin localitate. Mi-am luat la claxoane și „-Ai murit la volan, bă?”…

5. Azi l-am sunat pe un amic să-i spun ca îl iert de datoria de 1.000 de lei. Mi-a zis: „-Ok, poți să-mi mai dai încă 1.000?”…

6. Azi am adunat 3 (trei) hârtii de pe strada mea, de pe jos. Un vecin mi-a zis „-Hai și adună și la mine, că uite ce mizerie e”…

7. Azi am cerut o cafea în restaurant, apoi am intrebat dacă pot fuma.

„- Îmi pare rău, aici nu se fumează!”

„- Păi și dânșii de la masa aia de ce fumează?”

„- Dânșii au comandat mai mult, și mâncare, și băutură”…

8. Azi le-am zis gunoierilor că nu le mai dau bacșiș. Mi-am găsit tomberonul aruncat 50 de metri mai încolo…

9. Azi am cerut un CD cu André Rieu. Vânzătoarea a căutat o oră pe sub teancurile de CD-uri cu manele…

10. Azi am claxonat un trecător neatent, să nu-l lovesc. Mi-a arătat degetul mijlociu și m-a înjurat de morți…

11. Azi am cumpărat o pâine. Am dat un leu și am cerut restul, 20 de bani. Mi i-a dat. Dar mi-a schimbat pâinea cu una mai veche…

12. Azi am sunat la un club să-mi fac o rezervare. „-Da, sigur, Pe ce nume și câte persoane?”

Am spus, apoi am întrebat: – Aveți aviz de funcționare de la ISU? Mi-a închis…

13. Azi l-am atenționat pe un domn că i-a căzut chiștocul pe trotuar. Era să mănânc bătaie…

14. Azi am chemat o echipă să-mi repare cablul TV.

Mi s-a spus „- Vă programăm peste 3 zile”.

O dată am întârziat cu plata 2 zile. Mi-au tăiat cablul de 3 ori…

Text preluat de la Raul Roman 🙂